Babacan adaylık için 6 lideri es geçip kimi işaret etti?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışması kapsamında gittiği Elazığ’da konuştu. “Türkiye’nin değişiminde DEVA Partisi asli bir aktör olacak” diyen Babacan, “Devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşılaşacak” ifadelerine yer verdi.







'6 PARTİ DIŞINDA BİR 7'NCİ İSİM DE OLABİLİR'



Açıklamasında cumhurbaşkanlığına 6'lı masadaki partilerin genel başkanlarından birinin de aday olabileceğini, 7'nci bir ismin de çıkabileceğini belirten Babacan, "6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6’lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. DEVA Partisinin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B planından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" ifadelerini kullandı.



‘TÜRKİYE’DE BİZDEN BAŞKA İKİ KRİZ ÇÖZMÜŞ EKİP YOK’

Babacan, “Türkiye’de bizden, ekibimizden başka iki kriz çözmüş hiçbir ekip yok” şeklinde konuşarak şunları söyledi:







“Konuşmak kolay. Diyor ki, arkadaş ben iyi sıva ustasıyım. Hangi binayı sıvadın? Yok. Diyor ki, ben iyi kalıp ustasıyım. Hangi binada kalıp çaktın? Yok. Şu anda ekonomiyi çözeceğim diye ortada dolaşanlar hangi krizi çözmüşler? Gelsinler bir anlatsınlar biz de öğrenelim. Lafla olmaz, daha önce ne yaptın onu anlat. Onun için biz DEVA Partisi’ni kurduk, bunun için yola çıktık. Bu ülkede bizden başka hiçbir ekibin kriz çözme tecrübesi olmadığı için biz yeni bir yol açtık. İnşallah bunu biz çözeceğiz, göreceksiniz. Hep beraber dürüst ve ehil kadrolarla çözeceğiz.”





‘HER SENE 100 BİN KONUT YAPACAKLARDI, NE OLDU?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesine ilişkin de konuşan Babacan,







“Üç buçuk yıldır Elazığ’ın deprem konutu sorununu çözemeyenler çıkmış konut projesi açıklıyor. Yapamazlar. Tamamen göz boyama bunlar. 2019’da açıklamışlardı; her sene 100 bin tane konut yapacağız dediler. Davulla, zurnayla açıkladılar, noldu? Şimdi yeniden konut projesi açıklıyorlar. Taksit taksit ödeyeceksin ama memur maaşına ne kadar zam gelirse taksiti o kadar artıracağım diyor. Ne anladın o işten.”











