Babacan AKP seçmenine seslendi: Hiç kaygınız, korkunuz olmasın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li seçmenlere seslendiği konuşmasında, "Marjinal bir grup var. Daha muhalefetteyken parmak sallıyorlar, görüyoruz. Merak etmeyin, bu devirler artık bitti." ifadelerini kullandı.







DEVA Partisi lideri Ali Babacan, konuşmasında AKP'lilere seslendi.





'Marjinal bir grubun' olduğunu savunan Babacan, "Daha muhalefetteyken parmak sallıyorlar, görüyoruz. Merak etmeyin, bu devirler artık bitti" dedi.





Babacan'ın açıklaması şöyle:





"AK Parti’ye destek veren vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç kaygınız, korkunuz olmasın. Kazanılmış haklarınızın, helal lokmalarınızın güvencesiyiz. Marjinal bir grup var. Daha muhalefetteyken parmak sallıyorlar, görüyoruz. Merak etmeyin, bu devirler artık bitti."



