Babacan AKP'nin paketini eleştirdi, eski düşman Yiğit Bulut ağır cevap verdi

Fox TV'de İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına konuk olan Babacan, Türkiye’de TÜİK rakamlarına göre 9 milyon kayıt dışı çalışanın olduğunu vurguladı. Babacan, hükümetin açıkladığı destek paketlerinde veya kısa çalışma ödeneğinde bu kesimin yer almadığını ve hiçbir destekten faydalanamadığını belirtti.







"Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl 'Evinde kal' diyebiliriz" diye konuşan Babacan, "Türkiye’de 27 milyon vatandaşımızın ya emekli maaşı ya da kamu çalışanı olması gibi sebeplerle devlette bir geliri var. Ama 55 milyon vatandaşımızın devletten geliri yok. Öncelikle bu 55 milyon için tedbirlerle alınmalı" dedi.





'Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir'





Devletin bu aşamada kaynak oluşturmak için farklı seçenekleri olduğunu belirten Babacan, "Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir ya da karşılığı olmadan vatandaşlara ödeme yapar ve tekrar geri istemez. Bunların hepsi devletin yapabileceği işler" ifadelerini kullandı.





Babacan, "Peki sizce hangisi yapılmalı?" sorusuna ise "Bunların hepsi yapılmalı. Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" cevabını verdi.





Türkiye olarak bu krize maalesef zayıf anda yakalandıklarını söyleyen Babacan, bunun nedeni olarak mali alanın daralmasını, Merkez Bankası’ndaki döviz rezervinin azalmasını, banka bilançolarının zayıflamış olmasını, yedek akçelerin tüketilmesini ve kurumlara güvenin azalmasını gösterdi.





ESKİ DÜŞMAN YİĞİT BULUT HEMEN CEVAP VERDİ





Babacan'ın AKP'de Bakanlık yaptığı dönemde saraya ekonomi danışmanı olan ve Babacan'la hiç yıldızı barışmayan Yiğit Bulut'sa Twitter üzerinden eleştirilere ağır cevap verdi.

Bulut, gayrı milli ilan ettiği Fox TV'nin yayınına katılan Babacan için "yıllarca bu ülkede Başbakan Yardımcılığı yapmış biri neden bu FOX ile aynı şarkıyı söyleyip kendi devleti, milleti aleyhine bu adımları atar!! Türkiye bu günleri ve bu kişileri unutmayacak!!" mesajı yazdı.







