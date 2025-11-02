Babacan 'AKP'yle ittifak' iddialarını yalanladı: 'Ne adalet kaldı ne kalkınma!'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 2. Olağan İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Defalarca söylüyoruz anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar ya da hinliklerinden anlamamış numarası yapıyorlar" diyerek, partisinin AKP ile ittifak yapacağı iddialarına yanıt verdi.





Mesele işbirliği veya ittifak olduğunda hedefler konusunda uzlaşmak, ilke ve değerler konusunda ortaklaşmak gerektiğini söyleyen Babacan, şöyle devam etti:





"Ancak öyle iş birliği, ittifak yaparsınız. Bunu defalarca söyledik, söylüyoruz ama bu fotoğraf kareleri üzerinden bize saldıranlardan bazıları hiç durmuyor, anlamıyor. Daha bugün İstanbul merkezli gazetelerden birisi manşet atmış, 'U dönüşü' demiş. Bu durumu bazı hekim arkadaşlarıma sordum. Biz 'Geri adım yok' diyoruz, yürüyoruz. Adam manşet atıyor, 'U dönüşü' diyor. Sadece o da değil. Daha bir ay oldu, kesilmiyor arkası, bitmiyor. Hekim arkadaşlara sordum, 'Bunun bir tanımı var mı? Nedir bu?' Çünkü bu hastalık belli yani. Dediler ki 'tıpta paranoya denilen bir sağlık sorunu vardır, tanımı şu: Paranoya zihinsel bir durumun parçası olarak ortaya çıkan güvensizlik, şüphe ve kuruntulara sahip olunmasıdır. Paranoya şüphecilik ve megalomaniyle karakterizedir. Yani şüphe var. Bir de megalomani var. Biliyorsunuz yani kendini herkesin her şeyin üstünde kabul edip ona göre yargılayan bir tavırla üstten bakış. Hem şüphecilik hem üstten bakış. Birleşiyor adı oluyor paranoya.' Artık ne diyelim? Öyle anlaşılıyor ki bu konuyu tıp ilminin uzmanlarına havale edeceğiz. Artık onlar uğraşsın."





"PARTİNİN ADINI ADALET VE KALKINMA KOYDUK, NE ADALET KALDI NE KALKINMA KALDI"

AKP'nin ilk kurucularından olduğunu, sonradan katılmadığını belirten Ali Babacan, partinin kuruluş tüzüğünde de programında da imzasının bulunduğunu söyledi. Babacan, "Bugün hala o imzanın arkasındayım. Partinin adını Adalet ve Kalkınma koyduk. Bu uzun hali pek kullanılmıyor dikkat ederseniz değil mi? Çünkü ne adalet kaldı ne kalkınma kaldı. Onun için AK Parti deyip geçiyorlar. Peki niye 'Adalet ve Kalkınma' koyduk o zaman? Çünkü adalet olmayınca kalkınma olmayacağını gayet iyi bildiğimiz için ismini öyle koyduk" diye konuştu.



