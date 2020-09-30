Babacan: Albayrak fakirleştiğimizi tescil ve ilan etti

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Program, siyasiler ve ekonomistler tarafından eleştirilmeye devam ediyor.







DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Albayrak tarafından açıklanan programa ilişkin, "Bu program yatırımcıların önünü görmesini sağlayacak, onların güvenini kazanacak gerçekçi ve tutarlı bir makroekonomik ve finansal çerçeve sunmamaktadır. Bu programda işsizlere, gelirini kaybedenlere, çiftçilerimize, esnafımıza, özetle tüm vatandaşlarımıza rahatlama sağlayacak somut adımları da görmüyoruz" ifadelerini kullandı.





Babacan, paylaşımına "İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin en acil ihtiyacı güven tesis etmektir. Hükümet önemli bir fırsatı heba etmiştir" şeklinde devam etti.





Babacan açıklamalarında ayrıca, "2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına gelirimizin 12.594 dolardan 8.381 dolara düşeceği açıklanmıştır. İsraf ve yanlış yönetim sonucu bütçe açığı tarihi yüksek seviyeye çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye yeniden borç faiz sarmalına geri döndüğünü belirten DEVA Partisi Genel Başkanı, paylaşımında "Yıllık 53 milyar TL olarak bıraktığım bütçeden yapılan faiz ödemeleri, bu yıl 137 milyara, gelecek yıl ise 179 milyara çıkacaktır. Yüzde 27,5 olarak devrettiğim kamu borç yükü, bu yıl milli gelirin yüzde 41,1’e çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.