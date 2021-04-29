Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Bu milletin aşısı nerde? /29 Nisan 2021 10:08

Babacan: Bu milletin aşısı nerde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Aşı tedarikinde önümüzdeki iki ay güçlük yaşanacak” açıklamasına sert tepki gösteren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Plan yok, program yok, basiret yok, tedbir yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Babacan, “Bu milletin aşısı nerede?” diye sordu.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısıyla ilgili yaptığı, “Aşı tedarikinde önümüzdeki iki ay güçlük yaşanacak” açıklamasına sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tepki gösterdi.

“Bu aşı tedarik meselesi, hükümetin ilk günden beri eline yüzüne bulaştırdığı bir konu” diyen Babacan, “Plan yok, program yok, basiret yok, tedbir yok” ifadesini kullandı.

Ali Babacan’ın yayınladığı videodaki ifadeleri şöyle: “Bu akşam ailece iftar sofrasındayken, iki ay boyunca aşı kıtlığı yaşanacağını öğrendik. Bu aşı tedarik meselesi, hükümetin ilk günden beri eline yüzüne bulaştırdığı bir konu. Plan yok, program yok, basiret yok, tedbir yok. Şöyle bir bakın ya ilk günden bu yana aşıyla ilgili neler açıklandı, neler gerçekleşti? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Üstelik 18 günlük de kapanmaya girdik şu anda. Ekonomik destek yok vatandaşlarımıza, bu ne demek, ‘kapanın ama açlığa mahkûm olun.’ E aşı yok, bu ne demek, ‘ölüme mahkum olun.’ Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum, bu milletin aşısı nerede? Ve bunun cevabını bekliyorum.”

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