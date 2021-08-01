Babacan: Bu ülkenin 100 söndürme uçağı alacak gücü vardır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manavgat'ta yangın bölgesine gelerek Kalemler Mahallesi'ni ziyaret etti. Yardımların toplandığı Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde açıklamada bulunan Ali Babacan, Manavgat, Antalya ve diğer illerde yaşanan yangın felaketleri nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, hayatlarını kaybeden 7 kişiye de Allah'tan rahmet diledi.







"Türkiye'de gerçekten önemli bir dayanışma ruhu var, toplumumuzun kültüründe bu dayanışma ruhunun ne kadar kuvvetli olduğunu burada görüyoruz" diyen Babacan, yangınların doğal, kaza, kasıt gibi farklı sebepleri olabileceğini söyledi. Babacan şöyle devam etti:





'ADİL BİR ŞEKİLDE NEDENLERİ ORTAYA KOYMALARI GEREKİR'





"Bunları araştırıp bulmak devletin asli görevlerinden birisidir. Yargı ve kolluk kuvvetlerinin, yangının sebepleri konusunda hızlı, düzgün bir çalışma yapıp adil bir şekilde sebeplerini ortaya koymaları gerekir. Devletin asli görevidir ama devletin başka bir asli görevi de bu tür felaketlerden önce gerekli tedbirleri almaktır. Ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki, bu ülkenin 10 tane değil 100 tane yangın söndürme uçağı alacak, 100 tane helikopter alacak gücü vardır. Şu anda uçak yok, eski teknoloji, bozuktu, gerçekten bunlara bir vatandaş olarak üzülüyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak çok üzülüyorum. Bu gördüğümüz tablo maalesef kötü yönetimin bir sonucu. Yangın küçükken, az sayıda uçak ve helikopterle söndürmek mümkünken, büyüyünce söndürmek çok daha zor hale geliyor. Bu ülkenin kaynağı var, önemli olan bu ülkenin kaynaklarını doğru harcamaktır."





'TEDBİRDEN TASARRUF OLMAZ'





Kasıt olursa devletin görevini yapacağını söyleyen Babacan, "Tabii ki devlet gereğini yapar ama tedbir bir devletin en önemli görevidir. Dolayısıyla sürekli olarak millilikten, yerlilikten bahseden bugün hükümete ben şimdi soruyorum, hani bizim milli uçağımız, hani bizim yerli helikopterimiz, hani bizim yerli yangın söndürme kapasitemiz nerede? İki lafın başı 'itibardan tasarruf olmaz' deyip de, eğer tedbirden tasarruf eden bir yönetim Türkiye'yi idare ediyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz. Önce tedbirinizi alacaksınız. Şu anda maalesef Türkiye'nin yaşadığı tablo, kurumların tek tek çöktüğü bir tabloyu bize gösteriyor. Hangi kuruma el atsanız dökülüyor kurumlar, böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.