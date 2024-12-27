Babacan canlı yayında açıkladı: DEVA, Saadet ve Gelecek birleşecek mi?

CHP listelerinden TBMM'ye giren Gelecek Partili Nedim Yamalı'nın AKP'ye geçmesiyle beraber meclisteki Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin grubu düşmüş oldu. Babacan canlı yayında mecliste kurulması planlanan Saadet-Gelecek ve Deva Partisi grubu ile ilgili soruları da yanıtladı.





-Partiler arasındaki işbirliği sadece meclis grubu değil daha da genişlemesi lazım. Başka partilerin de katılması, büyümesi ve gelişmesi lazım. Bizim vizyonumuz bu."









'DEVA PARTİSİ'NDEN AKP'YE KAYMA OLMAZ'

Siyasette son zamanlarda AKP'ye katılacak olan isimler tartışılırken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Saygı Öztürk ile Mehmet Bal'ın sunduğu Başkent Kulisleri programına konuk olarak soruları yanıtladı."-Saadet, Gelecek Partileri ile çatı formül için çalışıyoruz. Sadece ve sadece grup derdimiz olsaydı bir buçuk yıldır DEVA Partisi'nin grubu yok. İlla grubumuz olsun deseydik bir formül bulurduk. Sadece grup için yapılan bir çalışma değil bu."-Bizim bu birliktelik işbirliğinin genişlemesi aynı zamanda bir çekim merkezidir. Dolayısıyla bu merkezde buluşan vekillerin başka yerlere doğru hareketlenme sebebini de azaltır. Dolayısıyla bu birliktelik bir güç birliğidir. Bunu dikkate almak lazım.-Açıkçası yola çıktıktan sonra oturduk konuştuk arkadaşlarla herhangi bir şekilde iktidarın cazibesine kapılma ihtimali olan varsa o arkadaşlarla hiç başlamayalım dedik. 3 genel başkan olarak bunları değerlendirdik. Bir yola çıkıyoruz varsa öyle arkadaşlarımız baştan bilelim sonradan sürpriz olmasın. Öyle bir niyetleri varsa bugün söylesinler yarın sürprizlerle karşı karşıya kalmayalım.-Genel başkanların dünkü buluşmasındaki tavrı kendi arkadaşlarından herkes emin. Bizim zaten öyle bir şey olmaz. Özellikle AKP'ye kayma açısından. Bizde zaten öyle bir sorun olmaz. Çünkü tutarsızlıklar olmaz. Bizim arkadaşlarımız memleketi iyi tanıyan siyaseti tutarsızlığı bilen.-İnsan faktörü her yerde var biz de arkadaşlarımızı bildiğimiz tanıdığımız için AKP'den ayrılma sebeplerini de bildiğimiz için bu konuları da istişare ile götürdüğümüz için biz DEVA Partili arkadaşlarımızdan eminiz. Diğer genel başkanlarla da bunu konuştuk. Eğer bir risk varsa bugünden bilelim ve hepimiz eminsek bu yolu yürüyelim diye açıkça konuştuk"