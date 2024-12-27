Samanyolu Haber /Gündem / Babacan canlı yayında açıkladı: DEVA, Saadet ve Gelecek birleşecek mi? /27 Aralık 2024 01:38

Babacan canlı yayında açıkladı: DEVA, Saadet ve Gelecek birleşecek mi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saygı Öztürk ile Mehmet Bal'ın sunduğu Başkent Kulisleri programına konuk olarak soruları yanıtladı. Gelecek Partisi'den AKP'ye geçişler ve meclisteki yeni grupla ilgili konuşan Babacan, "Arkadaşlarla konuştuk, herhangi bir şekilde iktidarın cazibesine kapılma ihtimali olan varsa o arkadaşlarla hiç başlamayalım" dedi.

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Siyasette son zamanlarda AKP'ye katılacak olan isimler tartışılırken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Saygı Öztürk ile Mehmet Bal'ın sunduğu Başkent Kulisleri programına konuk olarak soruları yanıtladı.

CHP listelerinden TBMM'ye giren Gelecek Partili Nedim Yamalı'nın AKP'ye geçmesiyle beraber meclisteki Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin grubu düşmüş oldu. Babacan canlı yayında mecliste kurulması planlanan Saadet-Gelecek ve Deva Partisi grubu ile ilgili soruları da yanıtladı.

'DERDİMİZ SADECE GRUP KURMAK DEĞİL'

"-Saadet, Gelecek Partileri ile çatı formül için çalışıyoruz. Sadece ve sadece grup derdimiz olsaydı bir buçuk yıldır DEVA Partisi'nin grubu yok. İlla grubumuz olsun deseydik bir formül bulurduk. Sadece grup için yapılan bir çalışma değil bu.

-Partiler arasındaki işbirliği sadece meclis grubu değil daha da genişlemesi lazım. Başka partilerin de katılması, büyümesi ve gelişmesi lazım. Bizim vizyonumuz bu."

'BİRLİKTELİĞİMİZ BİR ÇEKİM MERKEZİ'

"-Bizim bu birliktelik işbirliğinin genişlemesi aynı zamanda bir çekim merkezidir. Dolayısıyla bu merkezde buluşan vekillerin başka yerlere doğru hareketlenme sebebini de azaltır. Dolayısıyla bu birliktelik bir güç birliğidir. Bunu dikkate almak lazım.

'KONUŞTUK İKTİDAR CAZİBESİNE KAPILACAK VARSA BİLELİM DEDİK'

-Açıkçası yola çıktıktan sonra oturduk konuştuk arkadaşlarla herhangi bir şekilde iktidarın cazibesine kapılma ihtimali olan varsa o arkadaşlarla hiç başlamayalım dedik. 3 genel başkan olarak bunları değerlendirdik. Bir yola çıkıyoruz varsa öyle arkadaşlarımız baştan bilelim sonradan sürpriz olmasın. Öyle bir niyetleri varsa bugün söylesinler yarın sürprizlerle karşı karşıya kalmayalım.

'DEVA PARTİSİ'NDEN AKP'YE KAYMA OLMAZ'

-Genel başkanların dünkü buluşmasındaki tavrı kendi arkadaşlarından herkes emin. Bizim zaten öyle bir şey olmaz. Özellikle AKP'ye kayma açısından. Bizde zaten öyle bir sorun olmaz. Çünkü tutarsızlıklar olmaz. Bizim arkadaşlarımız memleketi iyi tanıyan siyaseti tutarsızlığı bilen.

-İnsan faktörü her yerde var biz de arkadaşlarımızı bildiğimiz tanıdığımız için AKP'den ayrılma sebeplerini de bildiğimiz için bu konuları da istişare ile götürdüğümüz için biz DEVA Partili arkadaşlarımızdan eminiz. Diğer genel başkanlarla da bunu konuştuk. Eğer bir risk varsa bugünden bilelim ve hepimiz eminsek bu yolu yürüyelim diye açıkça konuştuk"
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