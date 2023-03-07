Babacan, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini anlattı

Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Ülkemiz için tarihi bir aşamayı geçtik. Demokrasimizin gerçekleştirdiği en önemli başarıyı elde ettik.



Bizim yaptığımız hazırlık, yakın tarihimizin en detaylı ve en düzgün hazırlığı. Artık biz hazırız. Sayılı gün var ama biz hazırız. Ben buradan Sayın Erdoğan'a diyorum ki 'Millet İttifakı hazır, sizin hazırlıklarınız nerede, yeni anayasanız nerede, önümüzdeki 5 yıl bu ülke için ne yapacaksınız söyleyin.'



Çok gürültülü oldu, gelgitli oldu ama perşembe günü oturduk ilk defa, pazartesi de açıkladık.



Olabilecek isimlerle ilgili çok yoğun bir toplumsal tartışma devam ediyordu, biz de bu tartışmaları takip ediyorduk. Her parti bu isimleri kendi içinde değerlendirerek geldiği için muhtemel adaylarla alakalı partilerde ve toplumda kanaatler vardı. Bu kanaatleri masaya koyduk ve sonuca vardık.



En hazırlıklı ve donanımlı kadro olarak hazırız.