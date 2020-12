Babacan da kayıp bakanı sordu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Türkiye'de hukuk reformu yapamayacağını söyledi.





Ekonomi yönetimini "fiyasko" diye niteleyen Babacan, "Cumhurbaşkanı son 3-4 yılda defalarca dedi ki 'döviz alanın eli yanar, dövizinizi satın' dedi, çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı'nın çağrısına uyup dövizini satan herkes büyük zarar etti. Bir Cumhurbaşkanı'nın vatandaşa böyle bir çağrı yapması büyük hatadır. Siz ekonomiyi doğru yönetir, güven oluşturursunuz ne yapacağına vatandaş kendi karar verir." dedi.







"AKRABA BAKAN KAYIP, KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYOR"





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 8 Kasım'da istifa etmesine dair konuşan Babacan, "Şimdi ne oldu; 'güven ortamı' diyoruz değil mi? 6 Kasım'da bütün yönetimi değiştirdiler. Akraba Bakan kayıp. O gün bugündür kendisinden haber alınamıyor. Böylesine bir devlet yönetimi olur mu? Devir-teslime bile gelmedi." ifadelerini kullandı.







Babacan, Olay TV'de "Murat Yetkin'le Gündem" programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası rezervlerinin erimesini ve son faiz artırımlarını değerlendiren Babacan, "Para politikası yanlış bir yerde durduğu için döviz rezervleri satıla satıla bu hale geldi" dedi.





"FAİZ ARTIŞI ERDOĞAN'IN BİLGİSİ VE İZNİ DAHİLİNDE"





"Yabancı yatırımcılar ucuz fiyattan dolar aldı ve gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına uyanlar zarar etti." şeklinde konuşan Babacan, şöyle devam etti: "Devlet döviz satışlarını örtülü yapıyor. O yüzden tam rakam bilinmiyor. Nasıl oldu da üç Merkez Bankası başkanı değiştirdikten sonra faizler iki katına çıktı. Dünya eksi faizle devam ederken, Türkiye'deki yüzde 17'lik faiz nasıl açıklanacak?" sorusunu yöneltti.





"Sanki faiz artırımını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıyormuş gibi bir izlenim oluşturuyor. Ama bunların hepsi bilgi ve izni dahilinde." diyen Babacana, "Ben 13 yıl hükûmette bulundum, ağzımdan 'faiz lobisi' sözü çıkmamıştır. Bir şeylere boyun eğerek yapıyorlarsa bunu niye yaptıklarını açıklamak zorundalar." dedi.





"AKP HÜKÛMETİNİN YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY VARSA O DA HUKUK REFORMUDUR"





AKP hükûmetinin son dönemdeki reform beyanlarına da değinen Babacan, "Türkiye'de artık hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil. Hükûmetin yapmayacağı bir şey varsa o da hukuk reformudur." ifadelerini kullandı.





"Hiç kimse boşuna beklemesin, bunlar olmayacak." diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten o yüzden biz DEVA partisini kurduk. Hem sistemi düzeltmek hem de zihniyeti topyekûn değiştirmek gerekiyor. Türkiye'de habire cezaevi inşa ediliyor. Tutukluluk süresi artık cezasına dönüşmüş durumda. Tutuksuz yargılanma esas olmalı."





"DEVLET BAHÇELİ TÜRKİYE'NİN HANGİ MESELESİNİ ÇÖZDÜ?"





Asgari ücretin gerçek enflasyon esas alınarak tespit edilmesi gerektiğini belirten Babacan, "Yalnız devletin açıkladığı uydurma enflasyon değil." dedi.







Babacan, AKP'nin müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. "Ben soruyorum Bahçeli'ye; bugüne kadar Türkiye'nin hangi meselesini çözdünüz?" diyen Babacan şöyle devam etti: "2001 Krizi'nde de hükûmet ortağıydınız. Bu ülkenin en büyük düşmanı, yoksulluk, salgın, işsizlik. Erdoğan her konuşmasında hamaset yapıyor. Her konuşmasında düşman var her konuşmasında hakaret var."