Samanyolu Haber /Politika / Babacan da mı cumhurbaşkanı adayı olacak? /12 Temmuz 2021 23:15

Babacan da mı cumhurbaşkanı adayı olacak?

"Her siyasi partinin genel başkanı o siyasi partinin teşkilatları için doğal bir Cumhurbaşkanı adayı." ifadelerini kullanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ancak biz ittifaklar konusunda da bu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da bugünden tek nokta atış bir şey söylemiyoruz” dedi.

SHABER3.COM

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak, “Her siyasi partinin genel başkanı, aslında o siyasi partinin teşkilatları için doğal bir aday. Ancak biz ittifaklar konusunda da bu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da bugünden tek nokta atış bir şey söylemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığına doğal aday olduğunu açıkladı. Bugüne kadar hiçbir ittifakla görüşmediklerini söyleyen Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu ittifakla asla birlikte hareket etmeyeceğini vurguladı.

Partisinin Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılmak üzere Gaziantep’e gelen Ali Babacan, önce Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde iş insanları ile görüştü. Daha sonra partili kadınlarla basına kapalı bir görüşme yaptı.

İlçe kongrelerine katıldıktan sonra Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ne gelen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, ekonomik krizin ağır şekilde hissedildiğini söyledi.

"Ödenekler devam etmeliydi"

Krizin 1 Temmuz’dan itibaren daha net olarak görülebileceğine dikkat çeken Babacan, şöyle konuştu:

“İşten çıkarma yasakları devam etmeliydi. İşsizlik ödenekleri bir süre daha devam etmeliydi. Esnafa, vatandaşa, sanayiciye düşük faizli kredilerin verilmesi devam etmeliydi. Esnafa, çiftçiye olan desteğin mutlaka belli bir süre devam etmesi lazım. Bu birikmiş tortunun, birikmiş sorunların çözülebilmesi, devletin destek mekanizmalarının belki şekil değiştirerek, mutlaka devam etmesi lazım. Zaten krizin ortasındayken, Türkiye bir de pandemiye yakalandı. Bütün G20 ülkeleri içinde, vatandaşına en az doğrudan yardım yapan ülkelerden birisi Türkiye oldu.”

Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Her siyasi partinin genel başkanı, aslında o siyasi partinin teşkilatları için doğal bir aday. Ancak biz ittifaklar konusunda da bu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da bugünden, tek nokta atış bir şey söylemiyoruz. Seçim kararı alındığında, seçim tarihi belirlendiğinde o günkü şartlara göre hem ittifak, hem de cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu partimizin yetkili organlarında konuşulacaktır. Partimizin yetkili organları nihai kararı verecek.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan da mı cumhurbaşkanı adayı olacak? Sonraki Haber >>

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:43:00