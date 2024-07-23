Babacan’dan Bahçeli’ye: Bir ayağı siyasetin, bir ayağı çetenin içinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 154 kişilik liste hazırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.



KRT TV yayınına katılan Babacan, gündemi değerlendirip gazetecilerin sorularını yanıtladı.



MHP'nin Sinan Ateş suikastı üzerinden hazırlattığı listeyi ve Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını eleştiren Babacan “Sayın Bahçeli’nin bir ayağı siyasetin içerisinde bir ayağı çetenin, mafyanın içerisinde. Verdiği pozlara bakın, kimlerle fotoğraf veriyor ona bakın…" dedi.



"Böyle siyaset yapılmaz" ifadelerkini kullanın Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Tabii bu Bahçeli ile ilgili bir konudur. Milliyetçi hareketin geçmişine bakacak olursak, şu açıdan üzüntü verici; ben rahmetli Türkeş’i küçük yaşlarda da olsa takip ederdim. Milliyetçi hareketin gerçekten cefasını çekmiş bir ekip var. Ama şu anda bir de sefasını süren, milliyetçi hareket üzerinden nemalanan ve hem devlet gücünü kullanan maddi hem de maddi menfaat sağlayan bir grup insan oluştu. Bu da ayrıca üzün vericidir. Tüm bunlar milliyetçi hareket camiasının kendini gözden geçirmesine, özeleştiri yapmasına umarım ki vesile olur.



'AK PARTİ'DEN TUĞRUL TÜRKEŞ'E SAHİP ÇIKAN KİMSE YOK'

- Bahçeli’nin bu işlerle ilgisi vardır yoktur bilmiyorum. Konuyu yakından bilenler 'muhtemelen haberi olmamış' diyorlar. Tamam buna da saygı duyarız ama gerçekten bu durumdan memnunlar mı değiller mi? Kendilerini destekleyen insanlar Türkiye’de bu hukuksuzluklar olsun istiyorlar mı yoksa artık bu dönem bitsin mi diyorlar? Bunun da ötesine geçiyorum, AK Parti camiası kimlerle ortaklık yaptıklarının farkındalar mı?



- Tuğrul Türkeş’in bir haftadır sağduyulu açıklamaları var değil mi? Osman Kavala ile ilgili… Sayın Bahçeli kendi basın toplantısında ne yapıyor? Bunu isim vermeden ciddi şekilde eleştiriyor. Ama AK Parti tarafından Tuğrul Türkeş’e sahip çıkan kimse de yok.



- Ben AK Parti’nin kurucusuyum biliyorsunuz, ilk kuran 70 kişiden birisiyim, çok büyük emeğimiz var oralarda. 16 yıl MKYK üyesi oldum. 13 yıl bakanlık yaptım. 8 yıl MGK üyesi oldum. Gerçekten ilk kuruluştaki idealizme, ilkelere ve değerlere bakıyorum, bir de bugün AK Parti’nin kimlerle yan yana durmak zorunda kaldığını görüyorum ve üzülüyorum.



- Eminim ki AK Parti’ye destek veren milyonlarca insan da bunu izliyor ve üzülüyor. Bahçeli gibi birinin yükünü çekmek zorunda mıydık? Bu kadar suçun, haksızlığın, adaletsizliğin AK Parti ile yan yana anılmasını nasıl razı oluruz diye eminim ki bir vicdan azabı ile de karşı karşıyalar şu anda. Milletvekillerinden parti mensuplarına, parti içindeki genç camiaya baktığım zaman bunu görüyorum.