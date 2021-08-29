Babacan’dan Erdoğan’ın üzerini çizdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Babacan, “Eksi 55 milyar dolar şu anda rezerv, çıkıyor bir de artırdık diyor. Gidiyor daha çok borç alıyor, ‘109 milyar dolar rezervim var’ diyor. İyi de niye o rezervin borç para olduğundan bahsetmiyorsun? Ülkeyi yönetenlerin doğruları söylemesi lazım” dedi.



Babacan, partisinin 1. Olağan Yenimahalle ilçe kongresinde Erdoğan’a yönelik yaptığı açıklamayı Twitter duyurdu ve “Görünen köy kılavuz istemez” notuyla paylaştı.



“ADETA KİBRİK ÇAKIP YAKTILAR”



Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın 109 milyar dolar döviz rezervine sahip olduğunu söylediği açıklamasına sert ifadelerle yüklenen Babacan, “Bakın rakamlar ortada. 2002’de biz devraldık. Bu arkadaşınız iyi bir ekiple çalışmaya başladı. Net rezervi 10 milyar dolardan aldık 60 milyar doların üzerine çıkardık. Bakın ne olmuş… Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor, taraflı partili Cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele veriyor, tarihte ilk defa Merkez Bankası rezervleri eksiye düşüyor. Daha önce kullanmıştım ya, ‘Adeta kibrit çakıp yaktılar’ diye, olan bu!” dedi.



“NİYE REZERVİN BORÇ PARA OLDUĞUNU SÖYLEMİYORSUN”



Babacan, “Eksi 55 milyar şu anda Merkez Bankası’nın döviz rezervi. Çıkıyor bir de artırdık diyor. Gidiyor daha çok borç alıyor, ‘109 milyar dolar rezervim var’ diyor. İyi de niye o rezervin borç para olduğundan bahsetmiyorsun? Niye zamanında 60 milyar dolara çıkmış net rezervi eksi 55 milyar dolara düşürdük demiyorsun? Ülkeyi yönetenlerin doğruları söylemesi lazım arkadaşlar” şeklinde konuştu.