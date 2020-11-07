Samanyolu Haber /Gündem / Babacan’dan Merkez Bankası açıklaması: Erdoğan sorumluluktan kaçamaz /07 Kasım 2020 16:09

Babacan’dan Merkez Bankası açıklaması: Erdoğan sorumluluktan kaçamaz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasına ilişkin konuştu. Babacan, ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik gidişatın sorumlusu olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Partisinin olağan Mardin İl Kongresi’nde konuşan Babacan şunları söyledi :

“Gece yarısı bir operasyonla Merkez Bankası başkanı görevden alındı. Ekonomide yaşananların esas sebebini kurumsal aklı ve ortak aklı dışlayan, liyakati ortadan kaldırıp kurumlarımızı çökerten partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yönetim olduğunu asla unutmayalım. Şu andaki yönetim sistemi, bizi yöneten bu zihniyet değişmedikçe bu ülkenin sorunlarını çözmek de mümkün değildir.

Ben ayrıldığımda 53 milyar olan faiz ödemesi gelecek 19 milyara çıkıyor. 24 milyardı bütçe açığı şimdi 29 milyar. Bütün bu problemi tek bir bürokrata yıkmak istiyorlar. Ne Cumhurbaşkanı ne de ekonomi yönetimi talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan çöküşün sorumluluğundan kurtulamaz. Bu hükümet bu ülkeyi bu hale düşürdü. Bu sorumluluktan kaçamazsınız, o kadar kolay deği. Bu millet o kadar saf değil. Biz hepsini biliyoruz. Şu anda maalesef şeffaf olmayan bir şekilde ülke yönetiliyor. Şu anda ülkenin dört bir yanında vatandaş yoksullaşıyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan’dan Merkez Bankası açıklaması: Erdoğan sorumluluktan... Sonraki Haber >>

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:38