Babacan’dan Roboski paylaşımı: Yüreklere nefes olacak bir adalet sağlanmadı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 19’u çocuk yaşta 34 vatandaşın yaşamını yitirdiği Roboski Katliamı’nın 10. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Katliam için “Kalbimizde derin yaralar açtı” diyen Babacan, “Bu topraklardaki her acıyı yüreğimizde taşıyoruz” ifadesini kullandı.







Babacan’ın mesajı şöyle: “#Roboski10yilOldu Kalbimizde derin bir yara açtı ve yüreklere nefes olacak bir adalet sağlanmadı. Bu topraklardaki her acıyı yüreğimizde taşıyoruz, bir daha yaşanmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz.”













ROBOSKİ AİLELERİ DAHA ÖNCE BABACAN’A ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU







Geçtiğimiz Nisan ayında partisinin Şırnak 1’inci Olağan Kongresi’ndeki konuşmasında, “Şırnak, Uludere’de Roboski’de hayatını kaybeden 34 vatandaşımız için adalet bekliyor. Kimse bunun hesabını vermedi. Kimse çıkıp bir özür dahi dilemedi. Söz veriyoruz. Bu topraklarda yakılan Kürtçe ağıtların yankısını Ankara’da yüreğimizde taşıyacağız” demişti.





Bu açıklama üzerine Roboski aileleri Babacan’a çağrıda bulunarak, “Roboski Aileleri olarak sizden şunu talep ediyoruz sn Ali babacan o dönem başbakan yardımcılığını yapıyordunuz. Dolaysıyla tüm detaylara vakıfsınız. Bir savcılığa gidip yaşananları anlatmanız gerçekleri ortaya çıkartacaktır” demişti.

