Babacan’dan Uygur Türkleri'ni tehdit eden polis amirine tepki: Çin polisi misin?

‘‘Uygurların zulme uğramasına sessiz kalanlar ‘ezilenlerin gür sesi’ olduğunu iddia etmesin. Hele zulmü protesto edenlere ‘Sizi süpüreceğiz’ diyen adaletten falan hiç bahsetmesin. Siz Uygur kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz?’’





Babacan, İstanbul’da Çin Başkonsolosluğu önünde Çin’deki soykırımı protesto eden Uygurları “Birazdan süpüreceğiz hepinizi, kalk lan kalk, hepinizi sınır dışı edeceğiz” sözleriyle tehdit eden polis amirine ‘‘Siz Uygur kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz?” diye sordu.Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: