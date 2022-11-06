Samanyolu Haber /Gündem / Babacan’dan yandaş A Haber’e tepki: ‘Algı oluşturma çabanızı gülerek izledim’ /06 Kasım 2022 20:46

Babacan’dan yandaş A Haber’e tepki: ‘Algı oluşturma çabanızı gülerek izledim’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, A Haber TV’nin paylaşımına tepki gösterdi. Babacan, "Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karar TV’de katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın farklı bölümlerini birleştirerek paylaşan iktidara yakın A Haber TV’ye tepki gösterdi.

Babacan, söz konusu videoyu sosyal medyada hesabında paylaşarak şu notu düştü:

“Kes-biç bir video ile algı oluşturma çabanızı gülerek izledim. Dilediğiniz zaman canlı yayında ben size Altılı Masa’nın tüm çalışmalarını tek tek açıklarım. Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız.”
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