Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Devlet tek bir partinin değildir /17 Kasım 2020 19:09

Babacan: Devlet tek bir partinin değildir

DEVA Partisi lideri Babacan, İmamoğlu hakkında başlatılan afiş soruşturmasını eleştirdi, "Kanal İstanbul için devlet projesi diye bir kavram uydurdular. Neymiş; 'devlet projesi' imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Devlet tek bir partinin değildir, Kanal İstanbul’u tabii ki eleştireceğiz" dedi.

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Babacan partisinin Ağrı il binasının açılışını yaptı, il kongresinde konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul afişleri soruşturmasını değerlendirdi.

Projenin herkes tarafından eleştirilebilmesi gerektiğini ifade eden Babacan, AKP'nin iktidardan gidersek Türkiye için büyük bir sorun olacağı algısı yaratmaya çalıştığını savundu. Babacan şöyle konuştu:

*Ülkenin kaderiyle kendi partilerinin kaderinin aynı olduğunu söylüyorlar. Bu ne kadar tehlikeli bir ifade… Bu ifadeyi dikkatle değerlendirmek lazım: ‘Biz batarsak ülke de batar' diye adeta insanımızı korkutuyorlar.

*Ülke de bizimle beraber batsın diyerek tehdit ediyorlar. Biraz daha analiz ettiğimizde, sadece korkutma değil, altında tehdit de olduğunu görüyoruz.

*‘Biz batacaksak ülke de batsın' diye bir tehdit var. Hiç merak etmesinler. Bu milletin çalışkan ve fedakar evlatları, DEVA Partisi'nin genç kadroları, ehliyet ve liyakat sahibi kadrolar bu ülkeyi layık olduğu şekliyle yönetecek.

“KANAL İSTANBUL İÇİN DEVLET PROJESİ DİYE BİR KAVRAM UYDURDULAR”

İmamoğlu hakkında açılan soruşturmayı anımsatan Babacan, şunları söyledi;

*Bu devlet tek bir partinin devleti değildir. Devlet ile bir partiyi aynı hamura koyuyorlar. Bu devlet tek bir partinin devleti olamaz, olmayacak. İzin vermeyeceğiz. Bu devlet hepimizin, bu milletin.

*Kimse milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş kişilerin eleştirilerine karşı yeni şeyler icat etmesin. Böyle bir şey yok. Eleştireceğiz, sonuna kadar eleştireceğiz. Oturup bunu tartışacaksınız. Tarafsız ve bağımsız kuruluşlarla bu projenin etki analizlerini iyi yapacaksınız.

*Kanal İstanbul için devlet projesi diye bir kavram uydurdular. Neymiş; ‘devlet projesi' imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Ülkenin bu yokluğunda Kanal İstanbul diye bir projeye milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz.

*Tarım alanlarının suya ihtiyaç duyduğu, şehirlerimizin depreme karşı hazırlanması gereken bir dönemde Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız. Çünkü orada rant var. O projenin yapılacağı ilin belediye başkanı o projeyi eleştiremezmiş! Tabii ki eleştireceğiz.

“SOSYAL YARDIMLAR KESİLMEYECEK”

Ali Babacan sosyal yardımlarla ilgili de, “Kendileri giderse, bu sosyal yardımlar ortadan kalkacakmış, artık verilmeyecekmiş gibi hava oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Kimse bundan korkmasın. Biz DEVA Partisi olarak onların zihniyetinin tam tersine, sosyal yardımları hak temelli bir sisteme oturtacağız. Bu yardımlar iktidar partisinin lütfu değil, vatandaşımızın zaten hakkıdır. Sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal sigorta ve istihdam hizmetlerinde entegrasyonu sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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