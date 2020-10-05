Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Devletin bütçesi iflas etti, ilaç parası dahi ödenemiyor /05 Ekim 2020 09:58

Babacan: Devletin bütçesi iflas etti, ilaç parası dahi ödenemiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, her yere para bulan iktidarın sağlık ve eğitime gelince para bulamadığına dikkat çekerek, “İlaç ve tıbbı malzeme tedarik eden firmalara borçlarını ödemiyor. Çünkü devletin bütçesi iflas etmiş durumda” dedi.

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Partiyi kurduktan sahaya 1. Olağan Çorum İl Kongresi’nde inen Babacan, gündemdeki konuları ayrı ayrı değerlendirdi.

Babacan, hükümetin ekonomi alanında yaptığı yanlışlar yüzünden orta direğin yıkıldığına işaret ederek, “Yalanlarla, çarpıtmalarla kandırmaya çalışsalar da biz bunları görüyoruz, halk görüyor. ‘Biz döviz kuruna bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz’  diyorlar. Halkı cahil, anlamaz sanıyorlar. Halk, her gün sokakta, pazarda, markette gerçek enflasyonu da işsizliği de iliklerine kadar hissediyor. Yeter artık. Biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz”dedi.

“Kur sizi ilgilendirmiyor da niçin akaryakıta zam yapıyorsunuz?  Niçin elektriğe zam yapıyorsunuz?” sorusunu yönelten Babacan, “Bunların maliyetinin direkt döviz kuruna bağlı olduğunu bu halk anlamıyor mu zannediyorsunuz? Devletin borcunun önemli bir kısmının döviz borcu olduğunu bu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz?” şeklinde konuştu.

“DEVLETİN BÜTÇESİ İFLAS ETMİŞ DURUMDA”

Babacan, her yere para bulan iktidarın sağlık ve eğitime gelince para bulamadığını vurgulayarak, “İlaç ve tıbbı malzeme tedarik eden firmalara borçlarını ödemiyor. Çünkü devletin bütçesi iflas etmiş durumda. Hazinede para kalmadı. Ama bu durumda bile Kanal İstanbul için ihale yapmayı ihmal etmiyorlar”diye konuştu.

“ADALETE İNANMIYORLAR”

Konuşmasında son dönemde iktidar ortakları tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yönelik eleştirilere de değinen Babacan, “Bugün Anayasa Mahkemesini hedef alanların bir kısmı, askeri vesayet günlerinde, o yüce mahkemede görev yapan yargıçların hür iradeleriyle davranma cesaretine sahip olmaması yüzünden  seçilme hakları gasp edilmiş, partileri kapatılmış, inanç özgürlükleri ayaklar altına alınmış insanlar. Devran döndü, şimdi bu insanların bir kısmı iktidarda. Ancak, vesayet rejimindeki hak hukuk tanımayan iktidarlar gibi davranmaya başladılar. İktidar, ne yazık ki, bugünün yüksek mahkeme mensuplarını vesayet rejiminin yargıçlarına benzetmeye çalışıyor” dedi.

İktidar ortaklarını adalete inanmamakla suçlayan Babacan, “Ne zaman özgürlükçü, demokrat, adil, hakka uygun bir karar verilse karşı çıkıyorlar. Çünkü adalete inanmıyorlar. İktidarın ortağı, Anayasa Mahkemesi için ‘engel’ dedi, ‘yeniden yapılandırılması gerek’ dedi. Cumhurbaşkanı da destekledi. Kimse kusura bakmasın, halkımız mağdur edildiğine inandığında Anayasa Mahkemesine başvuracak ve elbette hakkını arayacak” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ ÇIKARIMIZ HALKIMIZIN SAĞLIĞIDIR”

Korona virüs tabloların gerçeği yansıtılmadığının açıklandığını ifade eden Babacan, “Türk Tabipleri Birliği aylardır verilerin gerçek olmadığını söylediği için hain ilan edildi. Sırf turizm gelirlerini artırma gayesiyle sağlık istatistikleri tahrif edilemez. Bu halkın canının hiç mi kıymeti yok? Mesele ülkenin çıkarlarıysa, en önemli milli çıkarımız halkımızın sağlığıdır.”dedi.
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