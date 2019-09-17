Babacan ekibine geçen eski vekilin dosyası hemen raftan indirildi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan, ayrı ayrı yeni parti kurma çalışmalarını sürdürürken kavga giderek sertleşiyor.





Oda TV’nin haberine göre AKP’den Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarına karşı yeni bir hamle geldi.





Babacan ekibinde olduğu söylenen AKP eski Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, Ardahan’da yeni parti çalışmalarını sürdürmesi üzerine, bir soruşturma dosyası ortaya çıktığı belirtiliyor.





Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Genç Çiftçi Projesi altında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarının parti kulislerinde dolaştırılmaya başlandığı kaydediliyor.





Haberde aktarılana göre, Ardahan’ın Göle ilçesinde kaçak hayvan küpelerin bulunduğu TIR’ın yakalanması üzerine başlatılan soruşturmada, kaçak küpeleme yapan şirket sahiplerinin telefon görüşmeleri ile banka hareketleri bulunuyor.





Buna göre, soruşturma dosyasında yer alan bir telefon görüşmesinde, şirket sahibi Lütfi Morkoç’un, Jandarma’nın baskını sonrası Saffet Kaya’yı araması, Kaya’nın Jandarma komutanıyla görüşeceğini söylemesi yer alıyor.





Soruşturma dosyasından yer alan bir başka belgede ise, Lütfi Morkoç’un, Saffet Kaya’ya gönderdiği paralar listelendi.





Belgeye göre Kenan Morkoç, 3 Mart 2011’de Saffet Kaya’ya 40 bin TL, Lütfi Morkoç da 20 Şubat 2012 tarihinde Kaya’ya 90 bin TL gönderdi.





Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının, 12 Eylül 2019’da Saffet Kaya’yı tanık olarak ifadesini almak üzere çağırdığı ifade ediliyor.