Babacan, Erdoğan’a seslendi: Dibe batıyoruz, durun artık

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen ve bir süre sonra dinen dövüz kurlarındaki artış AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün ve bugün yaptığı açıklamalar sonrası adeta dizginlenemez hale geldi.







Dolar kuru 12,8 liranın üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 14,5 liraya yaklaştı. Kurlardaki dizginlenemez artış sonrası AKP hükumetlerinde yıllarca ekonominin başındaki isim olan Ali Babacani Erdoğan’s seslendi.





Twitter hesabından paylaşımda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sayın Erdoğan durun yeter artık. Dolar 12’yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık.” çağrısında bulundu.







