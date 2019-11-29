Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan, her ikisini de üzmüş /29 Kasım 2019 12:21

Ali Babacan, her ikisini de üzmüş

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın canlı yayındaki sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu'nu üzdüğü söyledi.

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AKP'den istifası sonrası yeni parti hazırlığında olan Ali Babacan, ilk kez canlı yayına çıkınca Ankara kulisleri de hareketlendi. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu üzdüğünü söyledi.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Davutoğlu'nun "Ama buna rağmen partinin kuruluşunu açıklamadan önce Babacan'la görüşme umudunu koruyormuş" dediğini aktardı. Ali Babacan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında "Ahmet Davutoğlu birlikte yürüme teklifinde bulundu. O daha önce kendisi partileşme sürecini başlatmıştı. Biz daha sonra başlattık. Bu durumda kadrolaşma süreci yürüyemeyeceği için olumlu bakmadık. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Babacan'ın sözleri karşısında üzülenler arasında olduğunu ifade etti. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Babacan yayınından sonra ‘Bizi düşmanın taşı değil, içimizden atılan güller yaralamıştır’ demesi dikkat çekti. Anlaşılan o ki Babacan, Erdoğan’ı üzmüş" ifadesini kullandı.
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