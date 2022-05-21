Babacan,Erdoğan'a seslendi: 'Madem hikmet imzada, at şu imzayı da enflasyonu düşür'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, parti lideri olarak ilk açık hava mitingini Gaziantep'te yaptı. Babacan, iktidarın kendilerine yönelik engellemelerde bulunduğunu belirterek, "Kıskanıyorlar" dedi.

Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş dahil tüm ekonomik sorunların nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savunan Babacan, "Ne diyor, ben imza atmasan, bir şey yapabilir miydi?' Madem hikmet imzada, hadi at imzayı da şu enflasyonu düşürüver yahu" diye konuştu.

DEVA Partisi yönetimi Gaziantep'te miting meydanı bulmak için zorlu bir süreç yaşadı.

Mitingin şehir merkezinde yer alan ve birçok katılımcı için yürüyüş mesafesinde olan Demokrasi Meydanı'nda yapılması talebi, DEVA Partililere göre önce Valilik tarafından onaylandı ancak daha meydanın verilemeyeceği belirtildi.

Yapılan görüşmeler sonunda, önerdikleri dört meydanın kendilerine verilmediğini belirten DEVA Partisi yöneticileri, şehrin kenar mahallerinden birinde yer alan "Tur otobüsleri park alanının" kendilerine tahsis edildiğine dikkat çekti. Bazı parti yöneticileri, "Harita mühendisleri ile alanı bulduk" dedi.





Babacan bugünkü mitingini "havuç dilimi" şeklinde özetlenen bu meydanda gerçekleştirdi. Eşi Zeynep Babacan'la kürsüye çıkan Ali Babacan, miting meydanındakilerle birlikte "Demokrasi, atılım, derhal bugün" sloganı attı. Coşkulu bir kalabalığa hitap eden Babacan'ın hedefinde, kendilerini engellediklerini belirttiği iktidar vardı.





'Duyuyor musun Beştepe?'

Şehir merkezinde talep ettikleri Demokrasi Meydanı'nın kendilerine verilmemesini eleştiren Babacan, "Mitingimizi uzağa vererek katılımı azaltmaya çalıştılar. Oyunlara bak. Ne oldu? On binler akın akın geldi. Gaziantep burada. Duyuyor musun Beştepe?" diye seslendi.





Alandan "Kıskananlar çatlasın" sloganları yükselince Babacan, "Hem de öyle kıskanıyorlar ki" diyerek, bunun kendilerine yönelik ilk engelleme olduğunu söyledi:





"İki etti yahu. Partimizin kuruluş tarihi 9 Mart 2020, Aynı yıl Şubat ayında bu ülkede ilk pandemi vakası görülmüş. Bunlar vakaları toplumdan sakladılar, partimizin kuruluş töreninin olacağı gün, ilk virüs vakasını açıkladılar. Kuruluş günümüze denk getirdiler.





"İkincisi biz bayramdan önce Demokrasi Meydanı'nda mitingimiz var diye tüm Gaziantep'e, Türkiye'ye duyurduk. Demokrasi Meydanı'nı bize vermediler, biz de burayı "Demokrasi Meydanı" yaptık.





"Sonra Cumhurbaşkanı ne yaptı? Aynı gün, aynı saatte Adana'da gençlik şöleni yaptı. Mayıs ayında başka gün mü bulamadın arkadaş? 20 yıllık parti oldun, nedir bizimle alıp veremediğiniz. Kıskanıyorlar."