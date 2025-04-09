Samanyolu Haber /Gündem / Babacan, Erdoğan'ın hayalindeki oy pusulasını gösterdi /09 Nisan 2025 13:29

Babacan, Erdoğan'ın hayalindeki oy pusulasını gösterdi

Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuşan DEVA Lideri Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın seçimlerde görmek istediği oy pusulasını gösterdi.

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Muhalefete yönelik baskıların ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanması, Zafer Partisi Lideri Özdağ'ın tutuklanması, HDP eski eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın 8 yıldan fazla bir süredir cezaevinde olması ile siyasi arenada ipler gerilmeye devam ediyor.

ERKEN SEÇİM BASKILARI DEVAM EDİYOR
Enflasyonun yüksek seyretmesi ve alım gücünün de giderek azalması ile muhalefet erken bir Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim talebini her mecrada dile getirmeye devam ediyor. İktidar her ne kadar erken seçimin olmayacağı yönünde açıklamalarına devam etse de parti liderleri baskı yapmaya devam ediyor.

ALİ BABACAN ERDOĞAN'IN HAYALİNDEKİ OY PUSULASINI GÖSTERDİ
Erken seçimi dile getiren isimlerden biri de DEVA Lideri Ali Babacan. Saadet ve Gelecek partileri ile kendi partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, grup toplantısı konuşmasını yaparken Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın seçimlerde nasıl bir pusula görmek istediğini açıkladı.

Babacan'ın gösterdiği pusulada tamamen Erdoğan'ın olduğu bir aday sıralaması olduğu görüldü. Babacan kürsüden pusulaya dair şu ifadeleri kullandı:

İktidarın sandıklarının ne anladığını sizlere göstermek istiyorum. Sandık günü geldiğinde nasıl bir oy pusulası görmek istediklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun iktidarın demokrasi anlayışını en iyi anlatan oy pusulası burada. DEVA Partili gençlerin buradaki grup toplantısına hediyesidir.

Türkiye'ye getirmek istedikleri nokta da bu. 'Bir sandık mı? Al kardeşim sandığı önünüze ama başka tercihimiz yok.' Basacaksın mühürü. Özgürlük ya işte özgürlük. Haksız yerde hapishanedeki genç arkadaşlar adına size bu oy pusulasını takdim etmek istiyoruz. Şöyle de bir not yapmışlar arkadaşlar arkasına. Milletin karşısında olanlar nasıl yenildiyse 28 Şubatçılar nasıl yenildiyse siz de öyle yenileceksiniz. Haksız yere hapishanelerde tutulan gençleri oradan alacağız. Bu iktidar gençler tarafından gönderilecek Bu iktidara son verecek olan sesi gür çıkan yeni nesildir. İmza DEVA’lı gençler.
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