Samanyolu Haber /Politika / Babacan: Erdoğan'ın yeniden adaylığı anayasaya aykırı, itiraz edeceğiz /21 Mart 2023 23:24

Babacan: Erdoğan'ın yeniden adaylığı anayasaya aykırı, itiraz edeceğiz

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için başvurusuna Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edeceklerini söyledi.

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Babacan, "Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan sonra biz de YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken bu mümkün değil’ diyeceğiz. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemi. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır." dedi.

Katıldığı bir canlı yayında, seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Babacan, "Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız; planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım." ifadesini kullandı.

Ayrıca DEVA Genel Başkanı, "YSK’nın sistemine karşı bizim http://saydik.biz sistemimiz çalışacak. Sandık sandık mukayese edeceğiz.” bilgisini verdi.

Ortak adayın güçlendirilmesi lazım

Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhalefetin ortak adayının güçlendirilmesi lazım ki seçim kazanılsın. Yaptığınız iş sonucu itibariyle iktidara yarıyorsa, bu nasıl muhalefet? Akıl ve mantık çerçevesinde bakmak lazım. Hükümetin önümüzdeki dönemle ilgili planı yok.

Biz Millet İttifakı olarak çalışmamızı ortaya koyduk. Sizin hazırlığınız nerede? Sayın Erdoğan 'Yeni Anayasa gerekiyor' diyordu. Nerede yeni Anayasa? Bırakın Anayasayı tek bir maddeyi bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar."

Babacan: Depremde herkes kaderiyle baş başa kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen ve felakete müdahalede geç kalındığını belirten Ali Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremin ilk 14 gününün 9 günü bölgedeydim. İlk birkaç gün herkes kaderiyle baş başa kaldı. Enkaz altında insanlar kurtarılmayı beklerken vinçler parklarda duruyordu. İnsanların nefesi tükenirken Silahlı Kuvvetler personeli kışladaydı. Niye geç hareket edildi?

Bu depremde de en son gerçek rakamlar ortaya çıkacak. Siz 50 bin deyince depremi daha mı az hasarlı göstereceksiniz? 50 bin çok büyük bir sayı. Her bir kayıp, bir can. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının üstünü örtmek büyük bir yanlış. Neyse çıkın açıklayın.

İnsan, deprem bölgesini gözüyle görmeyince anlayamıyor. Televizyon ekranlarından o kadar küçük bir kesit görüyorsunuz ki gerçek tablonun yanında. Çok çok acı. Onun için biz zaten bu işin üzerine gidiyoruz."

"İletişim Başkanlığı, devletin parasını iktidar partisinin iletişimi amacıyla harcıyor"

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı'nın "korkunç bir bütçeye sahip olduğunu" söyleyen Babacan, Hazine'nin parasının da iktidar partisinin iletişimi amacıyla kullanıldığını dile getirdi.

Bababcan, "İnanın şu anda devlet yönetimi diye bir şey kalmadı. Bir köpükten ibaret. Bol bol iletişime para harcayan, bol bol basın yayım organlarını havuçla, sopayla kendi propagandasını yapmaya mecbur kılan ama işin özü açısından da bomboş bir iktidar var şu anda. İletişim Başkanlığının bütçesindeki rakamları görmüşsünüzdür. Korkunç bir bütçe harcıyorlar. İletişim Başkanlığı, devletin, Hazinenin parasını iktidar partisinin iletişimi amacıyla harcıyor. Hükümet yanlısı kanallarda kim çıkıyor, kim kiminle beraber; oradan az çok anlaşılıyor. Bu kanallar bizim paramızla reklam filmimizi yayınlamıyorlar.”" şeklinde konuştu.
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