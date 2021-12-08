Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Halk size Perinçek'in arkasından gidin diye mi oy verdi? /08 Aralık 2021 18:10

Babacan: Halk size Perinçek'in arkasından gidin diye mi oy verdi?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ‘Çin modeli’ ekonomi politikasını eleştirdi. İktidara, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le olan yakın ilişkileri üzerin yüklenen Babacan, "Perinçek'in hayallerinin iktidarı oldular" dedi.

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Haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Ali Babacan, iktidarın 84 milyonluk ülkenin her bir ferdini felakete sürüklediğini söyledi. İktidarın ‘masal’ anlattığını belirten Ali Babacan, şunları söyledi:

BÜYÜK BİR HAYRETLE İZLİYORUM

“Artık tamamen aklını kaybetmiş bir yönetimle karşı karşıyayız. İnanın ne dediklerinin farkında bile değiller. Model diye anlattıkları ucuz iş gücü demek, emek istismarı demek. Çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanımayan, sendika hakları falan tanımayan bir modele herhalde gıptayla bakmaya başladılar. Bu ülkede yarım asırdan fazladır sendikalar var. Çalışanın hakkı var, işçinin hakkı var. Bunların olmadığı bir modele nasıl imreniyorlar, demokratik yöntemlerle işbaşına gelen bir iktidar nasıl yoldan çıkıp da halka rağmen böyle şeyleri konuşabiliyor gerçekten büyük bir hayretle izliyoruz.”

UYGUR TÜRKLERİYLE İLGİLİ TEK BİR CÜMLE DUYDUNUZ MU?

“Kendi vatandaşına konuşma hakkı vermeyen, temel insan haklarını yok sayan bir modele hayranlık duyacak duruma düşeceklerine inanın ihtimal vermezdik. Madem bir Çin modelinden bahsediyorlar, öncelikle Uygur Türklerine uygulanan insan hakları ihlallerinden niçin bahsetmiyorlar? Bunu da sormak lazım kendilerine… Eğer bir modelden bahsedeceksek arkadaşlar bu sadece ekonomi modelinden ibaret değildir. Bu bir rejim tercihidir arkadaşlar. Lafa gelince ‘ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi’ sayın Erdoğan’dan Uygur Türklerine yapılan zulme dair son yıllarda tek bir cümle duydunuz mu? Ben duymadım.”

PERİNÇEK’İN HAYALLERİNİN İKTİDARI OLDULAR

“Her konuda kendini ortaya atan, her konuda herkese laf yetiştiren sayın Erdoğan, mesele Uygur Türkleri olduğu zaman büyük suskunluk içerisinde. Dünyanın en ağır insan hakları ihlallerinden birine karşı Erdoğan şu anda görmüyor, duymuyor ve konuşmuyor. Oysa ekonomide senelerce dünyada, Türkiye modeli konuşuldu. Şu anda bakıyoruz hükümete, ‘Rotayı ben çiziyorum’ diyen Perinçek’in hayallerinin iktidarı oldular ya! Model dediğiniz buysa batsın bu model.”

HALK SİZE, PERİNÇEK’İN ARKASINDAN GİDİN DİYE Mİ OY VERDİ?

“Deva Partisi hiç kimsenin arkasından gitmez. Ama kendisi açıklasın bakalım, kimlerin arkasından gidiyor. Kendisi, krizlerin ortağı, kavgadan başka bir şey bilmeyen, ülkeye bir tek çakıl taşı kadar faydası dokunmamış Bahçeli’nin arkasından gidiyor. ‘Hükümetin rotasını ben çiziyorum’ diyen 28 Şubat’çı Perinçek’in arkasından gidiyor. Onca sene hak diye vatandaşın karşısına çıkan Erdoğan, siyasi kariyerinin finalinde 28 Şubat’çı Perinçek’in dergisine konuşmalarıyla başyazı olarak konuk oldu arkadaşlar. Dergi burada… Erdoğan nerede, kimin arkasında burada görün. İbretlik…  Acaba Perinçek’in önderliğinden AK Parti’ye oy vermiş vatandaşımızın haberi var mı? Halk size, Perinçek’in arkasından gidin diye mi oy verdi?”
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