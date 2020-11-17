Babacan: Hasar çok büyük, öyle üç-beş ayda mümkün değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP hükumetini ve Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.







Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuşan Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle ilgili, “Bu sürede memleketin kazandığı hiçbir şey olmadı. Her yerde kayıp, kayıp, kayıp. Sistem problemli ama zihniyet de çok önemli. Sistemi düzeltmek lazım ama bu zihniyetin de değişmesi lazım. Başka türlü ülke toparlanamayacak” ifadelerini kullandı.





HER KISA DEVREDE YANGIN ÇIKIYOR





Cumhurbaşkanının partili olmasını engelleyen ifadenin anayasadan çıkartıldığını, ancak “tarafsızlık” yemininin durduğunu belirten Babacan, “Şu anda ülkenin bir sigortası yok. Her kısa devrede orada burada yangın çıkıyor. Krizlerle uğraşıp duruyoruz. Siyaset bazen karışabilir, çözüm üretemez. O dönemlerde gerçekten tarafsız Cumhurbaşkanı gibi davranabilecek bir pozisyon önemli. Bizde öyle bir pozisyon kalmadı” dedi.





ERDOĞAN’DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ZİHNİYETİ YOK





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hadi gelin parlamenter sistemi konuşalım” demesinin inandırıcı olmayacağını söyleyen Babacan, “Şu andaki hükümet işin başında olduğu, yönlendirdiği sürece onların başlattığı bir parlamenter sisteme geçiş çalışmasından sonuç çıkmaz. Çünkü onlarda güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü gibi zihniyet yok” değerlendirmesi yaptı.





HASAR ÇOK BÜYÜK





Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde sadece Hazine’nin borcunun iki katına çıktığını, Merkez Bankası’nın içinin boşaldığını, sadece yedek akçenin değil döviz rezervinin de tüketildiğini anlatan Babacan, “Dolayısıyla hasar çok büyük! Bütün millet bunun bedelini ödedi ve ödeyecektir. İkiye katlanan bir borcu tekrar normal seviyeye indirmek üç beş ayda mümkün değil. Bu borcu ödeye ödeye azaltacak bu millet. Herkes bedel ödeyecek” dedi.





SAMİMİ KONUŞMUYOR





“Gerçek veriler Cumhurbaşkanı’ndan saklanabilir mi?” sorusuna Babacan, “Bilemiyorum doğrusu. İki ay önce ‘her şey gayet güzel, ekonomi pik yapıyor’ diyor. Sonra tam tersini söylüyor. Ya gerçekten farkında değil ya da durumu biliyor ama samimi konuşmuyor” cevabı verdi.





ACI REÇETE ERDOĞAN’IN TERMİNOLOJİSİ DEĞİL





Erdoğan’ın “acı reçete” ifadesini kullanmasıyla ilgili ise Babacan, şunları söyledi: “O hazırlanmış bir konuşma metni. Bir ekip oturmuş ve rasyonel bir politikaya nasıl dönülür, piyasaların hoşuna ne gider, yapılan eleştiriler nasıl göğüslenir üzerine bir metin kaleme almışlar ve rasyonaliteye dönüşün senaryosunu yazmışlar ama o içselleştirilmiş bir metin değildi. Öyle acı reçete falan onun terminolojisi değil. Vatandaşa acı reçete gerekirse milletimiz buna hazır falan… Tanıdığımız, bildiğimiz Tayyip Erdoğan öyle olamaz yani. Bir daha o ifadeyi kullanacağını da hiç tahmin etmiyorum.”