Babacan: 'İhtilaf çıkacaksa şimdi çıksın'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haberler.com’da Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Olgun Kızıltepe’nin konuğu oldu.







Burada gündemi değerlendiren Babacan, altılı masanın ortak adayının belirlenmesi konusuna ilişkin "Temel politika alanlarında asgari müşterek oluşmadan ortak adayın tespit edilmesi doğru değil" dedi. "Eğer ihtilaf çıkacaksa şimdi çıksın" diyen Babacan, "Öyle olmaması için, eğer varsa farklılıkları bugünden gidermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Babacan şunları söyledi:





GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASINI ÇALIŞIYORUZ

"Altılı masayla ilgili önemli gündem maddeleri; seçimden parlamenter sisteme geçene kadar ülkenin nasıl yönetileceği… Biz ona geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Altı partinin ortak adayı cumhurbaşkanı seçildiğinde şu andaki sistemin, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkileri nasıl kullanacak? Kendisini destekleyen partilerle istişare süreçlerini nasıl işletecek? Biz onları çalışıyoruz.





SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLAMAK GEREKİYOR

Temel politika alanlarında asgari müşterek oluşmadan ortak adayın tespit edilmesi doğru değil. Bizim duruşumuz o. İcra yetkisi nihayetinde bir kişide toplanacak. O kişinin ne yapacağını, nasıl yapacağını adaylığıyla beraber deklare etmesi lazım. Eğitim, sağlık, çevre, ekonomi… Bunlarla ilgili seçim beyannamesi hazırlamak gerekiyor.





GENEL BAŞKANLARDA ORTAK ÇALIŞMA İRADESİNİ GÖRDÜM

Geçen hafta genel başkanlarla her biri 2 buçuk-3 saatlik bire bir, derinlemesine görüşmeler yaptım. Genel başkanların hepsinde ortak çalışma iradesini gördüm. Ama bu kararın resmîleşmesi gerekecek. Ümit ediyoruz ki 2 Ekim toplantısında bu kararımızı resmîleştiririz.





ERDOĞAN, MHP DESTEK VERMESE SEÇİLEMEZDİ

Hiçbir parti kendi başına birinci turda seçilecek aday çıkaramıyor. AK Parti dahil. Sayın Erdoğan çıksın, ‘Tek başıma adayım’ desin de seçilsin. Mümkün değil. 2018’de de MHP destek vermese seçilemezdi.”





KERVAN YOLDA DİZİLMEYECEK

Seçimi açık farkla kazanmanın tek yolu partiler arası iş birliği. Gerçek, sağlam olması gerekiyor. İttifak diye başlayıp ihtilafla bitmemesi gerekiyor. Kervan yolda dizilmeyecek. Baştan her şeyi planlayacağız. Her şeyi çalışacağız. Eğer ihtilaf çıkacaksa şimdi çıksın. Hükümet kurulduktan sonra ihtilaf çıkarsa Allah korusun, milletin bütün hayalleri dağılır. Çok büyük hayal kırıklığı olur. Öyle olmaması için, eğer varsa farklılıkları bugünden gidermemiz gerekiyor.”





ENFLASYON ÇIKMIŞ YÜZDE 200’E; FAİZ 1 PUAN İNSE NE, ÇIKSA NE?

Enflasyon çıkmış yüzde 200’e. Faiz 1 puan inse ne, çıksa ne? Piyasaya bakın; yüzde 35’ten, yüzde 40’tan aşağı kredi bulabilen birisi yok. Merkez Bankası’nın faizi enflasyonla mücadele için… Enflasyon zaten yüzde 200’e patlamış. Dolar kuru sadece son 1 yılda 2 kattan fazla artmış. Allah’tan ülkenin ekonomik ve finansal altyapısını o kadar sağlamlaştırmışız ki üzerinde bu kadar tepiniyorlar, bir çöküş olmuyor.











