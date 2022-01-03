Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: ‘İktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor’ /03 Ocak 2022 15:38

Babacan: ‘İktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor’

TÜİK açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. İktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor” dedi.

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TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. 

”RAKAMLARI AYARLAMA ENSTİTÜSÜ”

TÜİK’in yıllık bazda enflasyon oranını yüzde 36,8 olarak açıklamasını değerlendiren DEVA Partisi Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TÜİK, #enflasyon oranını açıkladı. Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor ” ifadelerini kullandı.


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