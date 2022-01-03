Babacan: ‘İktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor’

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.







”RAKAMLARI AYARLAMA ENSTİTÜSÜ”





TÜİK’in yıllık bazda enflasyon oranını yüzde 36,8 olarak açıklamasını değerlendiren DEVA Partisi Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TÜİK, #enflasyon oranını açıkladı. Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor ” ifadelerini kullandı.







