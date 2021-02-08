Babacan ile Davutoğlu arasında ilk temas: İttifakta anlaştılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.





Eski AKP'li iki politikacı, görüşme sonrasında yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye'de sistemin tıkandığını belirterek güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerekliliğine vurgu yaptı.





Davutoğlu, görüşmede ana gündem maddesinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu belirterek bundan sonraki dönemde sadece bu konuda değil diğer alanlarda da Gelecek ve DEVA Partisi'nin daha sık görüşmesi ve ortak önerilerle kamuoyunun gündeme gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve ikili bazda temasların artacağını söyledi.





"İktidar değişmeden zihniyet değişmeyecek"

Babacan da "Türkiye'nin gidişatına baktığınız zaman hızla 1990'lara dönüş var, hele ekonomi yönetimine baktığınız zaman 70'lere dönüş var" diyerek 2018'de partili Cumhurbaşkanlığı sistemi başladıktan sonra her alanda problemlerin hızla büyüdüğünü kaydetti. Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilemediği ülkede hukukun üstünlüğünden bahsetmenin mümkün olmadığına işaret eden Babacan, "Ülkede artık hukukun üstünlüğü kavramı neredeyse kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti niteliğini kaybediyor" uyarısı yaptı.





Babacan, "Türkiye'de yönetim sistemi sorunu, ve yönetenlerin zihniyeti sorunu var. Sistem değişikliği ve zihniyet değişikliği şart. Bu zihniyet de topyekun iktidar değişikliği olmadan mümkün olmayacak" dedi.





"Anayasa değişikliği, gündem değiştirme çabası"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği çıkışına da değinen iki lider, bu tartışmaları gündem değiştirme çabası olarak nitelendirdi. Davutoğlu yeni anayasa çıkışını samimi bulmadıklarını belirterek "Ülke gündeminin yasaklarla boğulduğu dönemde suni bir ümit uyandırmak isteniyor" dedi.



