Babacan ile Davutoğlu vefasızmış!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, isim vermeden Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları yeni partilere ihtiyaç olmadığını iddia etti.





Partisinin Konya il başkanlığı binasında basın toplantısını düzenleyen Kalaycı yeni partilerin geleceklerinin nasıl olacağına dair soru üzerine, “Yeni partilerin durumunu soruyorsunuz, ‘Geleceği nasıl?’ diye Geçmişlerini gördük, yani geleceklerine ne diyelim." cevabını verdi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKP'YE VEFADAN BAHSETTİ!

"Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok. Bir dünya parti var zaten şu an da yasal olarak faaliyet gösteren." diyen Kalaycı isim vermeden Davutoğlu ve Babacan'ı vefasızlıkla itham etti.

Kalaycı, "Şu üzücü tabii, hani bir vefa duygusu gösterilmiyor. AKP'den ayrılış gerekçelerini vatandaşımız tam bilmiyor. Getirdikleri eleştirilere bakarsanız klişe, ezber şablonlar ifade ediliyor.” şeklinde konuştu.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AKP'den ayrılıp yeni parti kuran isimleri eleştirdi.





Erken seçim ile ilgili soruya karşılık Kalaycı, Türkiye’nin bir erken seçime ihtiyacı olmadığını iddia etti.





"EKONOMİDE DİBİ GÖRDÜK"





Kalaycı, "Türkiye seçime değil, bir an önce insanımızın yaşadığı sorunların çözümüne yoğunlaşmalı. Ekonomide dibi gördük, bir toparlanma var. Hâlâ reel kesimde sıkıntılar var. Bir an önce bu sorunları çözmeliyiz. Yani erken seçim ihtiyacı yok, olacağına da hiç ihtimal vermiyorum.” dedi.



