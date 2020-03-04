Babacan: İlk 2009'da istifa ettim

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan, 30 farklı üniversiteden öğrenciler ile bir araya geldi. Toplantının başında öğrencilerin Türkiye’nin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini alan Babacan, “Sizlerin arasından inanın 15-20 kişilik bir kabine kursak Türkiye çok daha iyi yönetilir” dedi.







Gazete Duvar'ın haberine göre, Babacan’ın AKP’den istifa etme sürecinden yeni parti kurma hazırlığına, Kürt sorunundan ekonomik krize dair değerlendirmeleri şu şekilde:





"Aslında tarihte çok enderdir, yani toplumda hem sorunları görme hem de çözümleri görme açısında bu kadar büyük bir mutabakat varken devlet yönetiminin hem sorunları konuşmama, konuşturmama, kabul etmeme gibi bir tutumunun olması hem de çözüm konusunda bütün bu önerileri reddetmesi çok içler acısı bir durum. Yani biz şuradan şöyle sizlerin arasından inanın 15-20 kişilik bir kabine kursak Türkiye çok daha iyi yönetilir.





İLK İSTİFA MEKTUBUM 2009 TARİHLİ





2007 seçimiyle beraber problem sinyalleri gelmeye başladı. Benim ilk istifa mektubum Mart 2009 tarihlidir. Fakat daha sonra işte düzelteceğiz, hep beraber yapacağız, dur nereye gidiyorsun gibi ikna yöntemleri nedeniyle biraz daha durdum. Fakat sorunlar sadece büyüdü. En önemli sorunlardan birisi insan kaynağı. Yani insan kaynağı kalitesi maalesef hem siyasi kadrolarda hem de teknik kadrolarda çok düştü. Daha çok sadakat ve emre itaat önemli bir ilke haline geldi. İkincisi de istişare, yani kararları alırken iyi bir teknik hazırlık, iyi bir tartışma, iyi bir karar alma süreci ondan sonra nihayetinde siyasi kararı verme. Eskiden böyleydi, yıllarca böyle gitti işler. Ama daha sonra maalesef çok kestirme yollardan ve nihayetinde bir kişinin çevresindekilerin ve ailenin verdiği kararla 83 milyon kişilik ülke yönetilmeye başladı.





YENİ BİR BAŞLANGICA 19 ŞUBAT 2019’DA KARAR VERDİK





19 Şubat 2019’da kendi arkadaşlarımızla, o dar ilk nüve ekiple artık zamanı geldi yeni bir şey başlatmamız lazım diye karar verdik. Seçimler bittikten sonra bu süreci alenileştirmeyi daha uygun gördük. İstanbul seçimleri bitti, biz ondan sonra çalışmalarımızı alenileştirdik ve kamuoyuna duyurduk.