Samanyolu Haber /Ekonomi / Babacan ısrarlı: 130 Milyar dolar talimatı vermişti, rapor yazacaktı /23 Mart 2021 13:46

Babacan ısrarlı: 130 Milyar dolar talimatı vermişti, rapor yazacaktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal'ın 130 milyar dolarlık rezerv kaybı ile ilgili araştırma talimatı verdiği için görevden alındığı yönünde duyumlar aldıklarını tekrarladı.

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Fox TV'ye konuşan Ali Babacan, 20 ayda dördüncü merkez bankası başkanının göreve geldiğini hatırlatarak, "1990'larda siyasi istikrarın olmadığı günlerde dahil bu kadar sık merkez bankası başkanı değişmezdi. Yani taraflı cumhurbaşkanı sistemi ülkenin başlı başına istikrarsızlık kaynağı haline gelmiş durumda." dedi.

Normalde merkez bankası başkanlarının 4 yıl göreve geldiğini belirten Babacan, "Ama şu an tek bir imzayla seni görevden aldım dediğinde görev bitiyor. Böyle bir sistemde ekonomik istikrardan söz etmek mümkün değil." diye konuştu.

Naci Ağbal'ın 128 milyar dolarlık rezerv kaybı ile ilgili araştırma talimatı verdiği için görevden alındığı yönündeki soru üzerine Babacan, "Biz merkez bankası başkanı görevden alındıktan sonra, hafta sonu yaptığımız görüşmelerde bu tür şeyler duyduk. Yani böyle rivayetler var diyebilirim. Ama tabi ki işin sahiplerinden duyduğumuz bir konu değil. 130 milyar dolarlık rezerve kaybı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir şey. 2018 seçimlerden sonra taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan beraberce bu ülkenin merkez bankasının tam 130 milyar dolarlık rezervini tükettiler. Bunla ilgili hiçbir açıklama yok. Tamamen karanlıkta yapılan döviz satış operasyonları var." ifadelerini kullandı.

"RAPORLAŞTIRILSIN DEMİŞ"

Babacan, aldıkları duyumu ise Naci Ağbal'ın 130 milyarlık döviz satışını kamuoyunda çokça tartışılması sebebiyle "raporlaştırılsın" talimatı verdiğini duyduklarını ve görevden el çektirilmesinin sebebininse bu olduğunu tekrarladı.

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