Babacan: ‘Merkez Bankası 20 Aralık’ta gizli saklı cayır cayır dolar satmış’









Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi yönünde peş peşe açıklama yaparak dolar kurunun 18 TL’ye yükselmesini tetikleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık’ta “Dövize Endeksli Mevduat’ sistemine geçildiğini duyurmasından sonra dolar kuru 18 liradan 11 TL’nin altına inmişti.





FOX TV’de katıldığı programda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 20 Aralık gecesinin detaylarını anlattı. Babacan, “Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış. Arka kapıdan 130 milyar doları satmıştı ya, aynı işi tekrarlamış. Rakamlar çok açık” dedi.





Babacan’ın açıklamasında şunları söyledi:





“20 Aralık akşamı cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Yeni bir mevduat sistemine geçiyoruz diye. Aynı gece döviz kurunda bir gerileme yaşandı. Şöyle bir algı oluşturuldu. Yeni sistemin dövize faydası oluyor diye. Fakat bir baktık o akşam ve ertesi gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış. Arka kapıdan 130 milyar doları satmıştı ya, aynı işi tekrarlamış. Rakamlar çok açık.





Merkez Bankası’nın rezervi eksiye düştü. Kasımın sonunda rakam eksi 47, aralık sonunda eksi 64. Demek ki aralık ayında Merkez Bankası 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bunun 9 milyarını da gizli saklı yapmış. Bu 17 milyar dolar nerede? Cevap veremiyorlar çünkü gizli saklı yapıyorlar.





Bu krizin çözülmesi sadece ekonomi politikalarıyla olmaz. Çok daha geniş bir alanda çalışmayı gerektirir. Hukuk, adalet, dış politika ve iyi eğitim politikası olmadan sorunları çözemezsiniz. Öncelikle zemini sağlamlaştırmak gerekiyor. “