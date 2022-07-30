Babacan: Merkez Bankası iş adamlarına baskı yapıyor

İş adamlarının telefonla aranıp baskı yapıldığını belirten Ali Babacan, "Dövizleri bozduracaksın arkadaş diye talimat veriyorlar. Onlarca iş insanından bunu duyuyorum. Tamamen bir komuta ekonomisi var. Bir merkezden herkesin ne yapıp ne yapmayacağını emreden, talimatlar yağdıran bir ekonomi yönetimi var. Talimatla koskoca Türkiye ekonomisi yönetilemez” dedi.

"BAĞIMISIZ BİR MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİL"







Merkez Bankası Başkanı'na yakışan bir üslup ve tavır sergilenmediğini belirten Babacan, "Şu anda ülkenin yönetiminin topyekûn başında olan Sayın Erdoğan’ın üslup ve tavrından kaynaklanıyor. Devlet yönetme üslubu ve tavır yukarıdan aşağıya akar, aşağıdan yukarıya akmaz. İşin en başındaki tekelci bir şekilde, buyurgan bir şekilde tek imzayla, tek yetkiyle bu koskoca ülkeyle ilgili kararları almaya çalışırsa, emrindeki insanların da tavrı bu olur. Bunun sorumluluğu sadece ve sadece kendisini atayanındır. Bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı değil. Bu üslup piyasa üslubudur." açıklamasını yaptı.





"DÖVİZ ALMIŞ SATMIŞ, SANA NE"





‘Listeler elimizde’ diyerek tehditler savrulmasının çok sıkıntılı bir durum olduğuna değinen Babacan, "Şu anda Merkez Bankası fiilen şirketleri, sanayicileri telefonla arıyor, ‘dövizleri bozduracaksın arkadaş’ diye talimat veriyor. Onlarca iş insanından bunu duyuyorum. Tamamen bir komuta ekonomisi var. Bir merkezden herkesin ne yapıp ne yapmayacağını emreden, talimatlar yağdıran bir ekonomi yönetimi var. Bırakın insanlar istediğini yapsın. Döviz almış satmış, sana ne. Gidersin Merkez Bankası’nın 190 milyar dolar döviz rezervini arka kapıdan boşaltırsın, ondan sonra milletin elindeki avcundaki dövize göz dikersin. Sen dengeleri kur, Türk parasının değerini, itibarını koru. O zaman neden insanlar gidip döviz alsın ki? Talimatla koskoca Türkiye ekonomisi yönetilemez.” şeklinde konuştu.





Babacan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki “Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler” sözleri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sayın Erdoğan, ‘liyakatli olduğu için gelmedi, getirildi’ diyor. İyi de o zaman biz neden bu kadar uzun süre görev yaptık? İşine gelmeyince değiştirmeyi biliyor, değil mi? Ben artık sayısını karıştırdım. Son 4 yılda herhalde 4. Merkez Bankası Başkanı, bakan galiba 3. bakan. Üç dönem kuralını biliyorsunuz. Niye benim üçüncü dönemimin son anına kadar benimle çalıştı? Elini tutan mı oldu Allah aşkına? Başarı olunca, ortaya güzel sonuçlar çıkınca ‘ben imza atmasam olmazdı, ben yaptım’ de. Ülkenin ekonomisini batırınca da sağa sola suç at. Bu doğru, dürüst bir yönetim anlayışı değil.”