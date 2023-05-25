Samanyolu Haber /Politika / Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi açıkladı /25 Mayıs 2023 08:06

Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi açıkladı

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kala önemli değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs sonrası yaptırdıkları anket sonuçlarını ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

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Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...' - Resim: 1
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili Karar TV'de önemli değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs seçimlerinden sonra kapsamlı bir anket yaptırdıklarını belirten DEVA lideri Ali Babacan, "Cuma günü bu araştırmanın sonuçlarını aldık. İkinci turda tablo fena görünmüyor." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERME EĞİLİMLERİ DAHA YÜKSEK"

İkinci turda yurt dışındaki sandığa katılım oranındaki artışa dikkat çeken Babacan, "Sandığa gitmeyen vatandaşların Kılıçdaroğlu'na oy verme eğiliminin daha yüksek olduğunu gördük." dedi.

"14 MAYIS SONRASI ANKET YAPTIRDIK! TABLO..."

14 Mayıs'ın ertesinde 5 bin örneklemli 26 ilde yüz yüze bir araştırma yaptırdıklarını açıklayan Babacan "İkinci turda tablo fena görünmüyor. Cuma günü bu araştırmanın sonuçlarını aldık. Ancak tablo sürekli değişiyor. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ kararını açıkladı. Bunların sonuçlarını bilemiyoruz tabi." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN 'DESTEK' AÇIKLAMASI VE 7 MADDELİK METİN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması ve iki genel başkanın 7 maddelik bir protokol metnine imza atmasına da değinen Babacan, "Biz bu görüşmelerin öncesinde ve arasında Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştük. Ben 3 kez görüştüm 24 saat içinde, bizi bilgilendirdi. Ancak mutabakatın son halini protokol yayınlanınca gördük." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ORTAK POLİTİKALAR METNİDİR"

Babacan açıklamasının devamında "Bu seçim ikinci tura kalınca bu iş iyice artık referanduma döndü. Otoriterlik mi demokrasi mi ya da keyfilik mi hukuk mu referandumu olacak. Bizim için önemli olan ortak politikalar metnidir. Müzakereler sürecinde de Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki hassasiyeti muhataplarına ilettiğini de biliyorum. Çünkü kendisi bana telefon görüşmelerimizde söyledi." diye konuştu.

"MADDELER TARTIŞILABİLİR AMA ÇELİŞKİ YOK"

İmzalanan metindeki maddelerle ilgili gelen soruya da yanıt veren Babacan "Metin içindeki bazı maddeler tartışılabilir ama niyet açısından bir çelişki yok. Tabi tek tek hukukçu mikroskobuyla maddeleri incelediğinizde şu şöyle bu böyle denilebilir. Niyet önemli burada. Kılıçdaroğlu'nun niyetini de çok iyi biliyorum. Ortak mutabakat metnimize bakarak biz, Kılıçdaroğlu'na kim destek verirse memnuniyet duyarız" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN 'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI' ÇIKIŞI

Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu 'İçişleri Bakanlığı' çıkışıyla ilgili de konuşan Babacan "Sayın Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir protokol var. CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu bakanlık iddiasını yalanladı zaten. Biz o açıklamaya itibar ediyoruz tabiki." ifadelerini kullandı.
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