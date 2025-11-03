Samanyolu Haber /Ekonomi / Babacan: “Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına indirilemiyor” /03 Kasım 2025 16:31

Babacan: “Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon yüzde 30’un altına indirilemiyor”

Adı AKP'ye katılıp ekonomi'nin başına geçecek iddialarıyla anılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan enflasyon rakamlarını konusunda hükümete yüklendi.

SHABER3.COM

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, iktidara ekonomi verleri üzerinen yüklendi. “İktidar tam 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyor. Daha 1 ay önce 2025 sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak açıklamışlardı. Bugün Ekim ayı enflasyonu %32,87 olarak açıklandı.” diyen Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı: “Ne yaparlarsa yapsınlar enflasyon %30’un altına inmiyor, indirilemiyor. Ekonomide en büyük kriz artık güvensizlik. Bir ülkenin ekonomisi “Bize inanın” diyerek yönetilmez. Düzgün kadrolar, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerekir; hukuk gerekir, adalet gerekir. Vatandaşlarımız gerçek enflasyonu TÜİK rakamıyla değil, çarşıyla, mutfakla zaten ölçüyor. Kira her ay artıyor, okul masrafı bitmiyor, maaş eriyor. Gerçeklerle yüzleşmeden, vatandaşın yükünü hafifletmeden hiçbir hedefe ulaşılamaz.”


