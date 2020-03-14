Samanyolu Haber /Gündem / Babacan neden Davutoğlu'nu reddettiğini açıkladı: Ciddi bir ayrışmamız var /14 Mart 2020 14:10

Babacan neden Davutoğlu'nu reddettiğini açıkladı: Ciddi bir ayrışmamız var

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile AKP hükümetinde birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Tarz, üslup, metot, yani oralarda ciddi bir ayrışmamız var. Onun için bir arada olmak mümkün olmadı" dedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Yeni parti kurma sürecinde neden eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket etmediklerine açıklık getiren Babacan, şunları söyledi:

"Ahmet Bey'le tanışmamız 2002. Hükümetin ilk kurulduğu yıllar. Daha önce tanımıyordum ama iyi bir ilim adamı olarak, saygın bir ilim adamı olarak sadece ismen duymuştum. Daha sonra yakın çalıştık, çok yakın çalıştık. Ancak bu AK Parti'den ayrılma, daha sonra yeni bir hareket başlatma. Yani şöyle sürece bakarsınız aslında sürecin başlangıcı, yöntem, kronoloji tamamen farklı seyrediyor bugüne kadar.

'Ortak görüşler tabii ki olabilir'

Türkiye'deki sorunların tespiti konusunda ortak görüşler tabii ki olabilir, ama nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz ve bunu nasıl bir ekiple yapmak istiyoruz? Bu önemli. Yine nihai hedefler çok önemli. Tarz, üslup, metot, yani oralarda ciddi bir ayrışmamız var. Onun için bir arada olmak mümkün olmadı."

DAVUTOĞLU BİRÇOK KEZ ÇAĞIRDI

Bilindiği üzere Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu daha önce defaatle Ali Babacan'la birlikte siyaset yapmak istediğini söylemiş, birleşme çağrısında bulunmuştu. Babacan tarafı ise bu çağrılara sessiz kalarak cevap vermemişti.
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