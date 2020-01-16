Samanyolu Haber /Gündem / Babacan partisinin kuruluşunu yine neden erteledi? /16 Ocak 2020 10:09

Babacan partisinin kuruluşunu yine neden erteledi?

Ahmet Davutoğlu erken davranarak Gelecek Partisi’ni kurup yoluna devam ederken illerde teşkilat çalışmalarını da başlattı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) çıkacak ikinci parti çalışmasını yürüten Ali Babacan ise partisini şu ana kadar resmen ilan etmiş değil.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre parti programı tamamlanmış, ancak tüzük ve yönetmelik tartışması devam ediyor.

KOTALAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Ali Babacan ve arkadaşlarının konuyu önemsediği, kotalar ve partilere tanınan uygulama alanlarında daha etkili bir model geliştirmeye karar verdikleri belirtiliyor.

Partinin gecikmesinin temel sebebinin aslında sadece bu konular olmadığı, yakında Babacan tarafından yapılacak bir açıklama ile de kamuoyuna duyurulması hedeflenen gecikmenin asıl konusunun ise bina tadilatı olduğu ifade ediliyor.

Sarıkaya, "Son dönem partilerin buluşma noktası haline gelen, İyi Parti ve Gelecek Partisi’nin genel merkezlerine de ev sahipliği yapan Ankara’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde tutulan binanın iç mimari çalışması bitmemiş." diyor.

Bina tefrişatının partinin kuruluşunun tarihini de belirleyeceğini ekliyor.

Parti yetkilileri, daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak'ta kuruluşun söz konusu olmayacağını, ancak şubatın ilk yarısına kadar hazırlıkların tamamlanacağını kaydediyor.
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