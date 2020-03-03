[FLAŞ] Babacan partiyi haftaya kuracak

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 10 Temmuz 2019'da istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın yeni partisinde hazırlıklar bitti.





Babacan cephesine yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, Babacan ve partinin kurmayları 7-8 Mart’ta kampa giriyor.





PARTİ PROGRAMI KAMPTA MÜZAKERE EDİLECEK





Kampta, 24 ayrı masa ve 300 kişinin 5 aydan beri çalıştıkları parti tüzük ve programı müzakere edilecek.





Babacan ve ekibinin “farklı bir katılım modeli” ile hazırlandığını belirttiği tüzük ve program kampta son şeklini alacak.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'ndan sonra AKP'den ayrılıp parti kuran 2'nci isim olacak.





KURUCULAR KURULU LİSTESİNDE KAÇ KİŞİ OLACAK?





Kampta partinin kurucular kurulu da belirlenecek. 200 kişilik kurucular kurulu için 800 kişinin başvurduğu belirtildi.





Yüzde 50’si genç ve kadın kotasına ayrılacak olan kurucular kurulu listesinin 100’e indirilmesinin de gündemde olduğu öğrenildi.





Kampa katılacak kurucular kurulu üyelerine iki gün içerisinde davetlerin ulaşması bekleniyor.





Hafta sonu çalışma kampında partinin logo ve ismi üzerinde çalışmalar bittikten sonra 11 veya 13 Mart’ta da partinin kuruluşu ilan edilecek.





11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Babacan'ın kuracağı partiye destek verdiğini ilan etmişti.





AKP'NİN KURUCU ÜYELERİNDEN BİRİYDİ





53 yaşındaki Ali Babacan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.





1990 yılında Fulbright bursunu kazanıp yüksek lisansını ABD’de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’de işletme dalında tamamlayan Babacan iki yıl süreyle ABD'de finans sektöründe çalıştıktan sonra iş yaşamını Ankara'da özel sektörde sürdürdü.





AKP'nin kurulmasıyla birlikte siyasete giren Babacan, 2001 yılında AKP Kurucu üyesi ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerini üstlendi.





CESUR OLMADIĞI ELEŞTİRİLERİNE MUHATAP OLMUŞTU





22'nci, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Ankara Milletvekili seçilen Babacan, 58'inci ve 59'uncu hükümetlerde ekonomiden sorumlu bakanlık, 61'inci ve 62'nci hükümette başbakan yardımcılığı görevini yürüttü.





Babacan ile ilgili AKP'den ayrılık safhasında en sık yapılan eleştirilerden biri görev yaptığı dönemde olumsuz gördüğü konulara itiraz etmediği, bu anlamda cesur olmadığı yönündeydi.