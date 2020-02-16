Babacan partiyi ne zaman kuruyor?

Albayrak'ın gezileri ve gezilerde kendisine gösterilen ilgi, tepki bakımından teste tabi tutulduğu, testi başarıyla geçmesi halinde AKP Genel Başkanlığı'na getirilerek Cumhurbaşkanlığı ile AKP Genel Başkanlığı'nın birbirinden ayrılabileceği yorumları yapılıyor.







Gazete Duvar'da konuyla ilgili yer alan habere göre, Albayrak bir süredir Anadolu'yu, "Türkiye için değişim başlıyor" sloganı ile turluyor.





AKP'de Albayrak'ın liderliği ihtimali için 'neden olmasın' diyenler kadar, 'saçma' gören yorumlar olsa da, Albayrak'ın bu pozisyona hazırlanmasının ardında AKP liderliği ile Cumhurbaşkanlığı'nın birbirinden ayrılması niyeti yatıyor.





Böylece Albayrak sahada test ediliyor ve Albayrak'ın nasıl karşılandığı, gösterilen ilgi seviyesi ölçülüyor ve Albayrak'ın başarılı olması halinde liderlik-Cumhurbaşkanlığı ayrımına gidilebileceği yorumları yapılıyor.





Haberin Ali Babacan kısmında ise, sosyal medya takipçilerinin, kuracağı ilan edilen siyasi partinin gecikmesi nedeniyle Babacan'a 'neredesin' sorusunu yönelttikleri yönünde.





Babacan, 4.5 yıl aranın ardından sosyal medyaya dönmüş ve ilk mesajını 1 Ocak 2020'de, "Daha fazla demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele edeceğiz. ‘Önce insan!’ demeye devam edeceğiz" satırlarıyla vermişti.





Twitter'da 220 bin takipçisi olan Babacan'ı takipçileri 'neredesin' sorusuyla sahaya davet ediyor. Babacan, deprem, askerlerin hayatını kaybetmesi durumları dışında sosyal medya hesabını halen çok az kullanıyor.