Babacan: Pisliği kapatmak için beka diyorlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sabah akşam ‘beka beka’ diyenlerin hukuk devletini yok ettiklerine işaret ederek, “‘Kimse kusura bakmasın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası sadece hukukla, adaletle sağlanır.” dedi.





Babacan, Antalya’da partisinin 1. Olağan Alanya İlçe Kongresi’nde konuştu.





Konuşmasına Madımak’ta katledilen 35 aydını anarak başlayan Babacan, “2 Temmuz 1993’te hafızalarımızda ağır bir travma oluştu. Yüreğimizde derin bir yara açıldı. Madımak’ta katledilen 35 insanımızı saygı ve rahmetle anıyorum, devirleri daim olsun. Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum. Tarihimizde gurur duyduğumuz, övündüğümüz olaylar kadar, bizi hüzne boğan olaylar da var. Madımak Katliamı da bu acı olaylardan birisi. Hiçbirimiz doğarken geçmişten gelen bu olumsuz yüklerle karşılaşmayı tercih etmezdik. Ancak geçmişten bugüne dek uzanan acıları dindirmek bizim elimizde. Acıları susturarak değil; anlayarak ve birbirimizle paylaşarak bunu yapabiliriz. Bunlarla cesaretle yüzleşmeliyiz ve bir daha tekrar etmemesi için çaba göstermeliyiz. Bunun yolu adaletten, hakikatten ve toplumsal barıştan geçer.” dedi.





Babacan, 1990’lı yıllarda derin ellerin işbaşında olduğuna işaret ederek, “1990’lı yıllar ülkemizin üzerine derin bir karanlığın çöktüğü yıllardı. Laik ile dindar, Türk ile Kürt, Sünni ile Alevi kimlikleri arasında kavga çıkarmak isteyen derin eller işbaşındaydı.” diye konuştu.





‘PİSLİĞİ KAPATMAK İÇİN BEKA DİYORLAR’





Babacan, beka diyenlerin ülkede hukuk devletini yok ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Sabah akşam ‘beka beka’ diyenler, hukuk devletini yok etmiş. ‘Devlet için gerekirse hukuk dışına çıkılabilir’ demek istiyorlar. Kimse kusura bakmasın, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası sadece hukukla, adaletle sağlanır. Çeteyle, örgütlerle iş tutarak, memleketi uyuşturucu ticaretinin ve dünyanın para aklama merkezi haline getirerek sağlanmaz. Bu söylemi sık sık tekrar edenlere dikkat edin; çoğu bu pisliğin içinde. Onu kapatmak için bu söylemi izliyorlar.”





“Memleketimizin durumuna çok üzülüyoruz ama umudumuz üzüntümüzden çok daha yüksek” diyen Babacan, “Ortaya saçılan tüm bu cerahati çok hızlı temizleyeceğiz. Çeteler, mafyalar iş tutacağı insanları bilir, bize yaklaşamazlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre bakanlık yapan kişilerinden birisi oldum. Bu tür insanlarla çok şükür yolumuz kesişmedi. Dürüst ve ehil bir kadro iş başına gelsin; çeteymiş, mafyaymış, suç örgütüymüş hepsi deliklerine kaçar gider.” şeklinde konuştu.





Parti olarak demokratik dönüşüme öncülük yapacaklarını vurgulayan Babacan, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin büyük demokratik dönüşümüne DEVA Partisi olarak öncülük edeceğiz. Ortaya dökülen tüm bu pislikten, gençlere karamsarlık vaat edenlerden, tüm kazanımlarımızı geri alanlardan, memleketimizi çeteler arasında bölüştürenlerden bıktık. Yepyeni bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Kimsenin hayat tarzının ötelenmediği bir ülkenin inşası için çalışıyoruz. Herkesin kendisini ülkenin birinci sınıf ve haysiyetli yurttaşı olarak hissettiği bir Türkiye istiyoruz. Hep beraber Türkiye’nin yaralarını saracağız.”