Babacan: Sıfırdan anayasa yapmak için siyasi iklim yok

AK Parti’nin kuruluş ilke ve değerlerinde farklılık yaşandığı gerekçesiyle partisinden istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi büyük kongresini tamamladı, Haziran 2021’den sonra yapılacak olası bir seçime girmeye hak kazandı.







Türkiye’de öncelikli olarak bir hükümet sistemi değişikliği gerektiğini savunan Babacan, bir yandan CHP ve İYİ Parti ile “Parlamenter Sistem Modeli” için ortak çalışmalar için adım attı, diğer taraftan 5 yıllık kalkınma planlarında olduğu gibi hükümetin ilk 90, 360 günlük faaliyetleri için 13 politika kurulu ile somut eylem planı üzerinde çalışmaya başladıklarını anlattı.





Türkiye ekonomi, hukuk ve demokraside reform beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “birdenbire” gündeme getirdiği “yeni anayasa” çıkışını muhalefet partileri arasında başlayan “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışması ile ilişkilendiren Babacan, “Yeni anayasa için neden uğraşıyorsunuz, zaten uymuyorsunuz” dedi. Babacan, reform söylemi için de, “Ekonomide bazı adımlar belki düşünebilirler ama hukuk devleti olmadan bu ülkenin ekonomik sorunları çözülmeyecek” dedi.