Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Sıfırdan anayasa yapmak için siyasi iklim yok /07 Şubat 2021 19:56

Babacan: Sıfırdan anayasa yapmak için siyasi iklim yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sıfırdan yeni anayasa için siyasi iklim olmadığını söyledi, “Türkiye’nin önceliği bir an önce hükümet sistemini düzeltmek olmalı” dedi. İktidarın yeni anayasa çıkışını muhalefetin parlamenter sistem için başlattığı çalışmayla ilişkilendiren Babacan, reform söylemi için de, “Ekonomide bazı adımlar belki düşünebilirler ama hukuk devleti olmadan bu ülkenin ekonomik sorunları çözülmeyecek” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AK Parti’nin kuruluş ilke ve değerlerinde farklılık yaşandığı gerekçesiyle partisinden istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın öncülüğünde kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi büyük kongresini tamamladı, Haziran 2021’den sonra yapılacak olası bir seçime girmeye hak kazandı.

Türkiye’de öncelikli olarak bir hükümet sistemi değişikliği gerektiğini savunan Babacan, bir yandan CHP ve İYİ Parti ile “Parlamenter Sistem Modeli” için ortak çalışmalar için adım attı, diğer taraftan 5 yıllık kalkınma planlarında olduğu gibi hükümetin ilk 90, 360 günlük faaliyetleri için 13 politika kurulu ile somut eylem planı üzerinde çalışmaya başladıklarını anlattı.

Türkiye ekonomi, hukuk ve demokraside reform beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “birdenbire” gündeme getirdiği “yeni anayasa” çıkışını muhalefet partileri arasında başlayan “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışması ile ilişkilendiren Babacan, “Yeni anayasa için neden uğraşıyorsunuz, zaten uymuyorsunuz” dedi. Babacan, reform söylemi için de, “Ekonomide bazı adımlar belki düşünebilirler ama hukuk devleti olmadan bu ülkenin ekonomik sorunları çözülmeyecek” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan: Sıfırdan anayasa yapmak için siyasi iklim yok Sonraki Haber >>

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:46