Babacan tabelayı nihayet asıyor

Kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın partisini 9 veya 10 Mart'ta ilan edeceği iddia edildi.





Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, partinin kuruluş tarihi için 2 ya da 3 Mart’ın telaffuz edildiği, ancak o tarihlere yetişemeyeceği belirtildi.





Partinin tanıtım toplantısının da 1.000-1.500 kişilik salonu olan bir otelde yapılması planlanıyor.





ABDULLAH GÜL TANITIM TOPLANTISINA KATILMAYACAK





Babacan’ı desteklediğini belirten 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partinin vitrininde yer almayacak, partinin tanıtım toplantısına katılması da beklenmiyor.





Ali Babacan’ın partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 11’inci parti olarak girecek. Babacan’ın partisinde iki milletvekilinin yer alacağı belirtiliyor.





Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta’nın Babacan ile beraber hareket ettiği ve yeni kurulacak partiye katılacağı öğrenildi.





MUSTAFA YENEROĞLU DA BABACAN'IN PARTİSİNE GEÇECEK





Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 25'inci 26'ncı ve 27'nci dönemde Samsun Milletvekili seçilen Usta, iki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.





Usta, MHP’den ihraç edilmişti.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle partisinden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun da Babacan’ın partisinde olacağı belirtiliyor.