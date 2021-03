Babacan: Türkiye Erdoğan'ın karanlıkta aldığı kararlarla yönetiliyor

YEDEK AKÇE BİR GÜNDE SIFIRLANDI





BOLD'dun derlediği habere göre, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ’ın görevden alınması ve İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasıyla ilgili kararnameleri imzalayan Erdoğan’a tepki gösterdi.Twitter üzerinden Periscope canlı yayınında açıklamada bulunan Babacan, gece yarısı kararnamelerini, “Bu gece yarısı belgeleri ne zaman olursa biz o askeri muhtıraları hatırlıyoruz. O dönemde kararlar hep gece açıklanırdı. “Bu iktidar maalesef ülkeyi yine karanlıktan yönetilen bir ülke haline getirdi” sözleriyle eleştirdi.Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla ilgili Babacan, “Ben daha dün demiştim ki “Sayın Erdoğan’ın önünde şu an iki seçenek var ya Merkez Bankası’nda gereğini yapacak ya da yanlış tezi yüzünden çıkıp bu milletten özür dileyecek. Erdoğan bu milletten özür dileyemedi ve Merkez Bankası Başkanı’yla ilgili bir adım attı. Son 20 ayda tam 4 tane Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanı gördük. Normalde bu görevlerin süresi 5 yıldır. Bırakın 5 yılı daha 2 yıl bile olmadan durum ortada. Böyle bir ülkede istikrar sağlanabilir mi? Bunun adı keyfiliktir. Partili cumhurbaşkanı görevine başladı akraba bakanı da ekonominin başına getirdi. El ele verdiler bu ülkenin 130 milyar dolar dövizini çarçur ettiler. Merkez Bankasının yedek akçesi bir günde sıfırlandı. Hazinenin borcu iki yılda ikiye katladı. 130 milyar doları kime hangi kurdan ne zaman sattınız açıklayın. ” ifadelerini kullandı.İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasına da tepki gösteren Babacan, şunları söyledi: “Bu hükümetin her hafta bir düşman panosuna ihtiyacı var. Bu haftaki panoya da bu sözleşmeyi astılar. Bu ülkede her gün kadın cinayetleri işleniyor. Soruyorum, yıllardır hükümetin başınızdasınız. Siz bu konuyla ilgili somut ne yaptınız? Mevcudu yıkmak en kolayı… Madem bunu beğenmiyorsunuz yerine ne koydunuz? Yoksa sizde bazıları gibi kadına şiddetin mazur görülebileceği bir durum olarak mı görüyorsunuz? Hükümete sesleniyorum, bundan sonra bu attığınız adım yüzünden cesaret alan, daha fazla şiddet gören, kadın cinayetlerini daha farklı gösteren bir tablo oluşursa memlekette bunu vebali de günahı da boynunuzadır.”