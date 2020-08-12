Babacan: Türkiye IMF’ye borç vermedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Partilerden heyetlerin de dahil olduğu görüşmede, ittifak seçeneklerinin değerlendirildiği öğrenildi.





Görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı yaptı. Babacan ortak basın toplantısında, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Ülkemiz daha iyisine layık. Her alanda sorunlar gittikçe büyüyor, ülkemizin geleceği için çalışmak zorundayız. Nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz” dedi.





Akşener ise şu değerlendirmeyi yaptı:







“Hayırlı olsun ziyareti yaptık. Gelecek hafta da Gelecek Partisi'ne ziyaret edeceğiz. Allah yardımcıları olsun, başarılar diledim. DEVA Partisi'nin kuruluşunda 'Nasıl karşılıyorsunuz?' sorusu geliyordu. Karşılıklı olarak partilerimizin kuruluş aşamasında yaşadıklarını paylaştık. Memleket meselelerini konuştuk. Değerleri görüşleri için teşekkür ediyorum.”





Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yönelik ise “Biz hiçbir siyasi partinin başkanına parmak sallamadık. Benim bu konuda söyleyecek bir sözüm yok” yanıtını verdi.





Babacan da "Yepyeni bir siyasi tarz ve üslup inşa ediyoruz O tarz bir üsluba yanıt vermeye çok olumlu bakmıyoruz" ifadesini kullandı.





Aynı zamanda eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı da olan Ali Babacan, gazetecilerden gelen “Türkiye IMF’ye borç verdi mi?” sorusunu da yanıtladı. IMF’ye borç verilmediğini dile getiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:





‘KREDİ ANLAŞMASI İMZALANDI ANCAK İHTİYAÇ OLMADI’





“Son yılların basın arşivlerine ya da kurumların yaptığı resmi açıklamalara bakarsanız, orada her şey ortada. Biliyorsunuz, 2008-2009 küresel krizinden sonra IMF ve diğer finans kuruluşlarının kaynak ihtiyaçları öne çıktı. İleride muhtemel daha fazla kaynağa ihtiyaç olabilir gerekçesiyle yeni mekanizmalar oluşturuldu. Bu mekanizmaların oluşturulmasında biz Türkiye olarak aktif şekilde işin içerisindeydik. Kaynak hazırlığına Türkiye de katkıda bulundu. Nasıl katkıda bulundu? Bizim Merkez Bankamız ile IMF arasında yapılan bir protokolle, ihtiyaç duyulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin IMF’ye kullandırılabileceğiyle ilgili bir sözleşme yapıldı. Bu zaten web sitelerinde olan bir konu. Ancak daha ileriki aşamalarda bir ihtiyaç oluşmadığı için, Türkiye o rakamı IMF’ye kullandırmadı. Çünkü ihtiyaç olmadı. Ama ihtiyaç olursa, ‘Biz bu 5 milyar doları vermeye hazırız’ diye bir sözleşme imzalandık. Borç verildi mi verilmedi mi diye şu an içi boş bir tartışma yapılıyor. Biz bir kredi limiti açtık, sözleşme imzaladık ama ihtiyaç olmadığı için bu rakam kullanılmadı. Türkiye’nin kendisinde bu krediyi kullandırma gücü görmesi o gün adına önemli.”