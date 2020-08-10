Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Varlık Fonu'yla gelecek nesillere 60 milyar dolar borç bırakıldı /10 Ağustos 2020 12:59

Babacan: Varlık Fonu'yla gelecek nesillere 60 milyar dolar borç bırakıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın '"Türkiye tırmanışta ama gözü olup görmeyenler yanlış yansıtıyor" sözleriyle ilgili Türkiye'nin bir numaralı sorununun ekonomi olduğunu ifade ederek "Hasta hastalığını inkar ediyor, teşhisi koymadan tedaviye başlayamazsınız" dedi.

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Babacan, “Kimse suçluyu başka yerde aramasın, Türkiye şu an kötü yönetiliyor. Hükümet değişikliği olmadan Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi mümkün değil" diye konuştu. 

Ali Babacan, Fox Tv'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye tırmanışta ama gözü olup görmeyenler yanlış yansıtıyor' sözlerine ilişkin yorumunu dile getiren Babacan, anketlerde vatandaşların bir numaralı sorun olarak ekonomiyi işaret ettiğini ifade etti. Babacan "Tüm açıklamalar ekonominin iyiye gittiği yönünde. Hükümet hastalığı kabul etmiyor. Öncelikle teşhisi koymak lazım" dedi. 

"Gençlerde işsizlik yüzde 25 civarında"

İstihdamda büyük düşüş olduğunu belirten Babacan, "Gençlerde işsizlik %25 civarında. Artık iş aramaktan vazgeçmiş insanlar var. Ülkeye yatırım lazım. Türkiye’nin kalkınmasının tek yolu yatırım, üretim ve ihracat. Niye insanlarımız fakirleşiyor, niye gençlerimiz iş bulamıyor? Kadınlarımız neden iş aramaktan vazgeçiyor? Kadınların işgücüne katılma oranı hızla düşüyor. Sorunlar büyük ama çözümler de bir o kadar kolay. Halkımız en önemli sorun 'ekonomi' diyor, hükumet ekonomimiz uçuyor diyor. Böyle bir şey olamaz; bu ancak güvensizliği çoğaltır" diye konuştu. 

"Varlık Fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borç yükledi" 

Babacan, "Varlık fonu gelecek nesillere 60 milyar dolar borcu yüklemiş durumda. Varlık fonu uygulamasına zamanında da şiddetle karşı çıktık. Yazık günah değil mi?" dedi. Bankaların kredi vermeye zorlandığını ifade eden Babacan, "Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaları, fayda ve risk analizlerine dayanmadan, piyasa gerçeklerinden uzak parametrelerle kredi vermeye zorlamaktan derhal vazgeçilmeli" dedi. 
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