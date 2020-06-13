Babacan ve 26 eski bakandan dünya liderlerine corona çağrısı: Tek başına mümkün değil

Dünya, corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda ülkeden ülkeye farklılık gösteren uygulamalar ve ilaç araştırmalarını sürdürürken, eski dışişleri bakanlarından, “dayanışma ve iş birliği” çağrısı geldi.





Eski bakanlar, kaleme aldıkları açık mektupta, BM’ye pandemiyi acil gündemine alması dahil beş önemli konuda adım atması çağrısı yaparken, liderler ve hükümetlere de aşının adil dağıtımı dahil beş konuda eylem planı önerdi.





“Bizler; uluslararası diplomasiyi yönetme, krizlere cevap verme, uluslararası kurumları yenileme gibi konularda onlarca yıllık deneyime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde daha önce Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş kişilerden oluşan bir grup insanız” ifadesiyle başlayan açık mektupta, salgının sınır tanımadığı ve bir ülkenin tek başına yenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.





‘KADINLARA YÖNELİK KORUMA GENİŞLEMELİ’





Eski bakanlar, ülke liderleri ve hükümetlerine de pandemiyle mücadele şu önerilerde bulundu:





– Pandemiyle ilgili çalışma yürüten uluslararası kuruluşlara maddi destek sağlayın.





– Olası bir aşının adil dağıtımını garanti altına alın.





– Kadınlara yönelik koruma alanlarını genişletin.





– Bilimi önceleyen çevre politikalarını destekleyin.





– Ülkeler arası işbirliği faaliyetlerini teşvik edin.