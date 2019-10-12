Babacan ve Davutoğlu, AKP'den ne kadar oy alacak?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü ‘askreri harekâtı’ ve siyaset gündemini değerlendirdi.





“Şu an PYD’nin doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söylemek pek kolay değil. Eğer Türkiye’de Kürt meselesi olmasaydı, diyelim ki Türkiye’de Kürtler yaşamasaydı böyle bir tehlikeden söz etmeyecektik." diyen Mahçupyan, "Dolayısıyla meselenin PYD’den ziyade Türkiye’deki Kürt meselesi olduğunu anlayabiliriz,” ifadelerini kullandı.







"AKP'NİN ÇOK FAZLA İSLAMİ BİR TARAFI YOK"





Mahçupyan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) içinde bulunduğu durumu “AKP'nin şu an çok fazla İslami bir tarafı yok. Şu an Milliyetçi Hareket Partesi (MHP)-AKP işbirliği üzerinden giden epeyce devletçi ve milliyetçi bir hükümet var. İslami kesim içerisinde daha demokrat, liberal olanlar bu mücadeleden yenik çıktılar.” tespitinde bulundu.





Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Mahçupyan, “Bu iki grubun, ayrı ayrı ya da birlikte olsalar da, yüzde 15 kadar bir tabanı var. Bu yüzde 15’in de 10 puanı AK Parti’den geliyor ve doğrudan ölçülebilir bir olgu. 15’i nasıl bölüşürler, sahaya çıktıklarında oran büyür mü, kalır mı, onlara kalmış bir şey.” dedi.





"ŞİDDET DENKLERİNDE HER ZAMAN İKİ TARAFIN ŞAHİNLERİ GİZLİ BİR İTTİFAK İÇİNDEDİR"





Mahçupyan, Davutoğlu’nun “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. İleride Türkiye’nin tarihi yazıldığında en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.” sözlerine de temas etti.





Mahçupyan şunları söyledi: “7 Haziran’da PKK’nın hoşlanmadığı bir sonuç ortaya çıktı. Tepki verdiler. Bu tepkiyi de bence hükümetin şahin kanadı çok yadırgamadı, hatta belki hoşuna gitti. Çünkü elleri rahatladı. Şiddet denklemlerinde her zaman iki tarafın şahinleri gizli bir ittifak içindedir."





Mahçupyan, "Dolayısıyla AK Parti içinde de şahinlerin, devletçilerin eli güçlenmeye başladı. Aynı süreçte Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi insanlar kalıcı olma şansını ideolojik olarak kaybettiler." dedi.



