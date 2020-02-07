Babacan ve Davutoğlu ile görüşen vekillere göz hapsi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisine mensup milletvekilleri ile bir araya geldi.





Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na milletvekili kaptırmamak için başlatılan toplantının sonuncusunda Erdoğan isim vermeden milletvekillerine "Kiminle görüştüğünüze dikkat edin!" imasında bulunduğu belirtiliyor.





Toplantıda Davutoğlu ve Babacan ile görüştüğü iddia edilen milletvekillerinin göz hapsinde tutulduğu dile getirildi.







Birgün gazetesinin analizine göre Erdoğan'ın hem eski milletvekillerine hem de halihazırdaki milletvekillerine uyguladığı tazyik Babacan'ın parti kurma çalışmalarını önemli ölçüde aksatıyor.





"AÇIK HEDEF HÂLİNE GETİRİLMEKTEN KORKUYORLAR"





"Ekip olarak ortaya çıkma kıvamına gelememiş durumda değiller. Belli çekinceler ve korkular hâkim." tespiti yapılan analizde, "Erdoğan’ın baskın varlığı, AKP’liler tarafından açık hedef haline getirileceklerinin bilinmesi, hâlâ caydırıcı etki yapıyor." denildi.





Analizde Babacan'ın seçimden bir yıl önce kurulmuş olmanın hem hazırlıkların tamamlanması için zaman vereceğine hem de heyecanın sönmemesini sağlayacağına inandığı belirtildi.





Babacan’ın partiyi resmileştirmede meseleyi ağırdan almasında erken seçim beklentisinin ağır bastığına işaret edildi.





AKP İÇİNDE ERKEN SEÇİM KONUŞULUYOR

Analizde, "Babacan’ın AKP’nin içinden hâlâ iyi haber aldığı biliniyor. Muhtemel seçim hesapları da biraz bu bilgiler üzerinden kuruluyor. Bu hesap üzerinden Nisan'da kurulacak Babacan partisinin 2020 yılı kasım ayında ya da 2021 yılı nisan ayında yapılacak bir erken seçime de işaret olduğu söylenebilir." denildi.





Seçimin konuşulmasının yeni partilerin lehine olduğu belirtilirken, "Hele bir de seçim tarihi açıklanırsa AKP örgütünde kimsenin beklemediği şiddette deprem yaşanabilir. Kulislerde konuşulan isimlerin yarısı bile doğruysa bir iki aya kalmaz ortalık kızışacak demektir." ifadelerini yer verildi.